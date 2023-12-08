Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin fırına mini şortla ekmek almaya gitti

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Birçok başarılı yapımda yer alan Yağmur Tanrısevsin, fırına mini şort ve topuklu ayakkabıyla ekmek almaya gittiği anları paylaştı. Güzel oyuncu cesur tarzıyla eleştirilerin hedefi olsa da çekimlerin reklam olduğu göze çarptı.

REKLAM ÇEKİMİ İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Güneşi Beklerken, Mayıs Kraliçesi, İki Yalancı gibi başarılı yapımlarda rol alan ve uzun süredir ekranlarda görünmeyen Yağmur Tanrısevsin sosyal medyada oldukça aktif. Çekimden çekime koşan Tanrısevsin, son olarak bir markanın reklam çekimi için objektif karşısına geçti.

MİNİ ŞORTLA EKMEK ALMAYA GİTTİ

Mini şortla fırına ekmek almaya gittiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Yağmur Tanrısevsin'e yorum yağdı. Bir davete gider gibi fırına giderek ekmek alan güzel oyuncuya "Ya resmen altına aceleyle bir şey giymeyi unutmuş", " Çekimden dönüyordur" yorumları yağdı.