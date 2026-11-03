Ünlü rap sanatçısı Kolera: "Önüm kesiliyor ama bunu savaş olarak görmüyorum" - Son Dakika
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Ünlü rap sanatçısı Kolera: "Önüm kesiliyor ama bunu savaş olarak görmüyorum"

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Ünlü rap sanatçısı Kolera: "Önüm kesiliyor ama bunu savaş olarak görmüyorum"
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Ünlü rap sanatçısı Kolera: "Önüm kesiliyor ama bunu savaş olarak görmüyorum"
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Müzisyen Kolera, müzik sektöründe büyük şirketlerin listeleri domine ettiğini ve botlarla dinlenme rakamlarının şişirildiğini belirtti. Kendi şirketiyle yarışmanın zor olduğunu dile getiren Kolera, yaşanan haksızlıklara rağmen müziğe devam ediyor.

Müzisyen Esen Güler, bilinen adıyla Kolera, Haberler.com’a özel açıklamalarda bulundu. Müzik sektöründe önünün kesildiğini söyleyen Kolera, büyük şirketlerin listeleri domine ettiğini, bazı isimlerin ise botlarla dinlenme rakamlarını şişirdiğini öne sürdü.

Haberler.com’dan Melis Yaşar’ın sorularını yanıtlayan Kolera, müzik sektöründe yaşadığı haksızlıkları anlattı. Sektörde zaman zaman önünün kesildiğini düşünüp düşünmediği sorusuna “Evet, tabii ki” yanıtını veren Kolera, bu durumun yalnızca kendisini değil birçok sanatçıyı etkilediğini söyledi.

"O listeler sizin olacak"

Sektörde belli başlı kişilerin ve şirketlerin belirleyici olduğunu dile getiren Kolera, şöyle konuştu:

“Bu sadece bana değil, birçok sanatçıya. Belli başlı kişiler, şirketler var. Onların sanatçıları tabii ki listede bir numara olacak. Sen olmayacaksın. Tabii ki siz domine edeceksiniz. Tabii ki o bir numara sizin olacak, tabii ki o listeler sizin olacak. İşte tam da burada haksızlık. Bu bir haksızlık tabii ki.”

Kendi müzik şirketini kurduğunu belirten Kolera, büyük şirketlerle aynı şartlarda yarışamadıklarını vurguladı.

"Bunu bir savaş olarak görmüyorum"

Yaşadıklarına rağmen bu durumu bir mücadeleye dönüştürmediğini belirten Kolera, “Önüm kesiliyor, tabii ki haksızlığa uğruyorsun kendi kafanda. Ama ben bunu bir savaş olarak görmüyorum” dedi.

Kendisini dinleyenlere teşekkür eden Kolera, “Onların varlığıyla ben hâlâ müzik yapıyorum. Onların sevgisini hissettiğim için hâlâ devam edebiliyorum” diye konuştu.

KoleraSanatMüzikSon Dakika

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