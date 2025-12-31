Ünlü sanatçı Cahit Berkay, kullandığı araçla restorana daldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Ünlü sanatçı Cahit Berkay, kullandığı araçla restorana daldı

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü sanatçı Cahit Berkay, kullandığı araçla restorana daldı
31.12.2025 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü sanatçı Cahit Berkay, kullandığı araçla restorana daldı
Haber Videosu

Moğollar grubunun üyesi Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt'ta kullandığı araçla bir restorana daldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Berkay, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Restoranda büyük maddi hasar meydana geldi.

Moğollar grubunun üyesi ünlü sanatçı Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt'ta kullandığı araçla restorana daldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Berkay, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde yaşandı. Aracıyla trafikte seyreden ünlü sanatçı Cahit Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı. Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu.

BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Olayın ardından şok yaşayan ünlü sanatçı, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Cahit Berkay, İnceleme, Esenyurt, İstanbul, Magazin, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ünlü sanatçı Cahit Berkay, kullandığı araçla restorana daldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İsrail’in tanıma kararı sonrası yeniden gündemde Somaliland nedir İsrail'in tanıma kararı sonrası yeniden gündemde! Somaliland nedir?
Türkiye’ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Uzmanından uyarı var İşte yılbaşı akşamı dikkat etmeniz gerekenler Uzmanından uyarı var! İşte yılbaşı akşamı dikkat etmeniz gerekenler
Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

15:07
Ankaralı Necla’dan Trump’a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı
15:07
Trabzonspor’dan, TFF’ye Galatasaray için başvuru
Trabzonspor'dan, TFF'ye Galatasaray için başvuru
14:55
Mehmet Akif Ersoy’un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı Özellikle bir kişiyi suçladı
Mehmet Akif Ersoy'un itirafçı ifadesinden yeni ayrıntı! Özellikle bir kişiyi suçladı
14:09
Putin’in konutuna düzenlenen saldırı girişiminin görüntüleri yayınlandı
Putin'in konutuna düzenlenen saldırı girişiminin görüntüleri yayınlandı
13:32
İstanbul’da kar yeniden başlayacak Peş peşe uyarı geldi, saati de belli
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli
12:26
Artvin’de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2025 16:23:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Ünlü sanatçı Cahit Berkay, kullandığı araçla restorana daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.