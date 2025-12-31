Ünlü sanatçı Cahit Berkay, kullandığı araçla restorana daldı

Moğollar grubunun üyesi ünlü sanatçı Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt'ta kullandığı araçla restorana daldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Berkay, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde yaşandı. Aracıyla trafikte seyreden ünlü sanatçı Cahit Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı. Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu.

BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Olayın ardından şok yaşayan ünlü sanatçı, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.