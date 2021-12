Ünlü sanatçı Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi - Son Dakika

Ünlü sanatçı Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi

İSTANBUL - 65 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı ve Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde tören düzenlendi.

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Türk Sanat Müziği Sanatçısı Faruk Tınaz, 65 yaşında pankreas kanserinden dolayı İstanbul'da yaşamını yitirdi. Atları çok sevdiği ve at sahibi de olduğu bilinen Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi olan Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde sanatçıya veda töreni düzenlendi. Törende konuşan Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, doktorun raporu doğru okumaması dolayısıyla teşhisin yanlış konulduğunu belirtti.

Ünlü sanatçının cenazesi yarın memleketi Adana'ya götürülerek, Kabasakal Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek. Tınaz için Veliefendi Hipodrumu'nda yapılan veda törenine katılanlar arasında Türkiye Jokey Kulübünün Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Can Güven, şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan'da vardı.

"Doktor, teşhisi atladı"

Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, "Evet burada çok hüzün var ama bence Faruk çok mutlu. En çok olmak istediği yerlerden bir tanesi. Hastalığı dolayısıyla 9 aydan beri gelemediği bir yerde olduğu için bence bu hüznü dağıtmıştır burada ve gülümsüyordur. Çok mutlu olduğuna inanıyorum burada olmasından dolayı. Doktorun raporu okumasıyla ilgili bir ihmal bu. Yanlış anlaşılma olmasın lütfen. İhmal etmek değil. Doktorun raporu okumamasıyla alakalı bir ihmal, teşhisi atlaması daha doğrusu. Şu acı içinde bunlara bu şekilde cevap verirken sekebilir kelimelerim. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum" açıklamasında bulundu.

"Yıllarca beraber şarkılar da yaptık"

Faruk Tınaz'ın arkadaşı şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan, "Şüphesiz hepimizin acısı çok büyük. Aslında her giden bizden bir şeyler götürüyor. Farkında mıyız bilmiyorum ama. Kimi çocukluğumuzu, kimi gençliğimizi, kimi anılarımızı. Sanatçı olarak, insan olarak tanımaktan onur duyduğum, gurur duyduğum bir hemşerimdi. Aynı kuşağın insanlarıydık. Çok ortak heyecanlarımız oldu. Yıllarca beraber şarkılar da yaptık. Hatta çok enteresandır. Bir şarkımızda ben ona şöyle yazmıştım: Gün gelir gidersen çok şey istemem; bir resim, bir çiçek, bir anı yeter demiştim. Beni öldürmeye hançer arama; bir mektup, bir mendil, bir veda yeter demiştim. Ama böyle bir vedayı hiç düşlememiştim açıkçası" şeklinde konuştu.

"Bir bülbül kasidesi okudu ki bütün bülbüller şakıdı"

Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi Can Güven ise "Ata çok yatırım yapmıştı. Çiftlik almıştı, atlar almıştı, kısraklar almıştı. Onun şerefine her sene personele yaptığım iftar yemeğine bütün kulüp kodamanlarını; Allah rahmet etlesin hepsine, Özdemir Bey'i, Sadık Bey'i, Rahmetli Cemal Koray'ı hepsini çağırdım. Yemek yendi, iftar açıldı. Duanın sonunda Faruk'a ben dedim bir şarkıyla bunu şenlendirelim. Bir bülbül kasidesi okudu ki bütün bülbüller şakıdı. Millet ağladı, hiç unutmuyorum. 'Bu arkadaşı almayacağız da kimi alacağız, şimdiden üyeliğin hayırlı olsun' dedi. Alkışlarla ilk defa müracaatında bu sevgili kardeşim üye oldu. Yeri doldurulmaz. Kendisini her zaman kalbimizde yalatacağız. Mekanı cennet olsun" dedi.