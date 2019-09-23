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Ünlü sanatçı Hakan Altun, Siirt'te babasının adını taşıyan okulun açılışını söylediği şarkılarla...

47 dakika önce

Ünlü sanatçı Hakan Altun, Siirt'te babasının adını taşıyan okulun açılışını söylediği şarkılarla yaptıSİİRT - Ünlü sanatçı Hakan Altun, Siirt'te merhum babası Hasan Altun adına yaptırılan okulun açılışını yaptı.

Ünlü sanatçı Hakan Altun, Siirt'te babasının adını taşıyan okulun açılışını söylediği şarkılarla yaptı

SİİRT - Ünlü sanatçı Hakan Altun, Siirt'te merhum babası Hasan Altun adına yaptırılan okulun açılışını yaptı.

Ailesi, sanatçı ve eski futbolcularla Siirt'te gelen Altun, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti. Vali Atik, valilik toplantı salonunda düzenlenen törende eğitime yaptığı katkıdan dolayı Altun'a teşekkür ederek plaket verdi. Ziyaretin ardından Kooperatif Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 18 derslikli okulun açılış töreni düzenlendi. Törene Vali Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, şarkıcı Hakan Altun, annesi Meral Altun, sanatçılar Zafer Algöz, Derya Bedavacı, Oktay Göktürk, eski futbolcular Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, öğrenmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Siirt'te olmaktan ve bu okulun yapımına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten sanatçı Altun, okulda okuyacak çocukların çok önemli yerlere geleceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

Vali Atik ve beraberindekiler yapılan açılışın ardında sınıflar gezip, öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler, Altun'a üzerinde Türk bayrağı işlenmiş bir tablo hediye etti.

Müzik sınıfı ve kütüphanenin olduğu 18 derslikli okul 600 metrekaresi kapalı toplam bin 786 metrekarelik salondan oluşuyor.

2 milyon 365 bin liraya mal olan okulun 1 milyon lirası Altun ailesi karşıladı.

Ünlü sanatçı Hakan Altun, Siirt'te babasının adını taşıyan okulun açılışını söylediği şarkılarla...

Hasan Altun, Siirt, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:36 Kaynak: İHA
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