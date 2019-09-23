Ünlü sanatçı Siirt'te babasının adını taşıyan okulun açılışını yaptı

Ünlü sanatçı Hakan Altun, Siirt'te merhum babası Hasan Altun adına yaptırılan okulun açılışını yaptı.



Ailesi, sanatçılar ve eski futbolcularla Siirt'e gelen Hakan Altun, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti. Vali Atik, valilik toplantı salonunda düzenlenen törende eğitime yaptığı katkıdan dolayı Altun'a teşekkür ederek plaket verdi. Ziyaretin ardından Kooperatif Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 18 derslikli okulun açılışı yapıldı. Okulun açılış törenine Vali Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, şarkıcı Hakan Altun, annesi Meral Altun, sanatçılar Zafer Algöz, Derya Bedavacı, Oktay Göktürk, eski futbolcular Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, öğrenmen, öğrenci ve veliler katıldı.



Siirt'te olmaktan ve okulun yapımına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten sanatçı Altun, okulda okuyacak çocukların çok önemli yerlere geleceğine olan inancının tam olduğunu söyledi. Vali Atik ve beraberindekiler açılışın ardından sınıfları gezip, öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler, Altun'a üzerine Türk bayrağı işlenmiş bir tablo hediye etti.



Müzik sınıfı ve kütüphanenin de olduğu 18 derslikli okul, 600 metrekaresi kapalı toplam bin 786 metrekarelik alan üzerine kuruldu. 2 milyon 365 bin liraya mal olan okulun 1 milyon lirasını Altun ailesi karşıladı. - SİİRT