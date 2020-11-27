Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti

27.11.2020 23:51
Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti, System.String[]

2006 yılında 'Süperstar' şarkısıyla Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışmasında da temsil eden ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması ile Londra'ya yerleşti.

Ankara Anlaşması ile İngiltere'de yaşamayı seçen ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla artık Londra'da yaşayacağını duyurdu.

49 yaşındaki Sibel Tüzün, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ben de Ağustos 2020 tarihinde Ankara Antlaşması ile İngiltere'ye geldim ve çocuklarımla birlikte Londralı oldum. Banka, ev, okul, şirket işleri tamamlayınca sosyalleşmeye anca fırsat bulabildim."

Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti

ANKARA ANLAŞMASI NEDİR?

Ankara Anlaşması (European Community Association Agreement - ECAA ), 1963 yılında Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri ile Türkiye arasında Ankara'da imzalanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde hayata geçirilen Ankara Anlaşması (ECAA) Vizesi, Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarına İngiltere'de kendi işini kurma ve yerleşik yaşama hakkı sağlayan vize tipidir. Ankara Anlaşması çerçevesinde İngiltere vizesi başvurusunda bulunan kişilerin İngiltere'de iş yeri açma, işçi çalıştırma zorunluluğu yoktur. Kişi eğitimini aldığı ya da meslek edindiği iş ile ilgili alanda da çalışabilmektedir.

Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti
Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti
Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti
Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti

Sibel Tüzün, İngiltere, Londra, Ankara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti - Son Dakika Magazin


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