Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Yaşam

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
30.01.2026 18:05
Geçirdiği cinsiyet değiştirme süreci ile tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, gözaltına alındı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamaları yöneltilen Raun'un, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Geçirdiği cinsiyet değiştirme süreci ile tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, gözaltına alındı.

İKİ SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Raun'a, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan Raun'un, götürüldüğüİstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı

MİKA RAUN CAN KİMDİR?

Sosyal medyada Mika Can Raun adıyla tanınan fenomenin gerçek adı Mika Can. 9 Temmuz 2001'de İstanbul Büyükada'da dünyaya gelen Raun'un annesinin Şanlıurfalı, babasının ise Rum kökenli bir Büyükadalı olması, kendi anlatımına göre kişisel ve sanatsal bakış açısını erken yaşta şekillendirdi.

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı

Mika Can Raun, TikTok'ta paylaştığı kısa videolarla sosyal medyada görünürlük kazandı. İçeriklerinde ağırlıklı olarak günlük yaşama ve mizahi unsurlara yer veren Raun, zamanla platformda daha geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Son yıllarda geçirdiği estetik işlemler ve cinsiyet değiştirme sürecini kamuoyuyla paylaşması, sosyal medyada sıkça tartışılan konular arasında yer aldı.

Sosyal Medya, Mika Raun, Güncel, Medya, Hukuk, Yaşam

Son Dakika Yaşam Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 34ts6665 34ts6665:
    şimdi tutuklanırsa hangi bölüme gidecek cezaevinde. erkekler tarafı mı kadınlar tarafı mı? 101 5 Yanıtla
  • 1234 1234:
    bumu ünlü tüh ya ..... 45 2 Yanıtla
  • Melih Özke Melih Özke:
    işte beklediğim haber geçmiş olsun abin 30 3 Yanıtla
  • Alperen Babür Alperen Babür:
    erkek lan bu… 17 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı - Son Dakika
