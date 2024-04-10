Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi - Son Dakika
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Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi

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Yayınladığı videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı çalındı. Takipçilerini uyaran Çenet, kurtarmak için çalışmalara başlandığını söyledi.

10.04.2024 12:30  Güncelleme: 12:40
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Yayınladığı videolarla yıllar içinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi.

"YAYINLARA KESİNLİLE ALDANMAYIN"

Çenet'in 9 milyonluk hesabı çalındıktan kısa bir süre sonra adı "Ripple" olarak değiştirildi. Kanalda yatırım tavsiyeleri içeren video yayınlandığını gören Çenet, Instagram hesabından takipçilerini uyararak "Kanalımız hacklendi, bu sahte yayınlara inanmayın" dedi. Daha sonra bir video yayınlayarak hesabını kurtarmak için çalışmalara başlandığını duyuran fenomen "Hackerlar kanalda insanları kandıran yatırım tavsiyeleri veren yayınlar yapıyor. Kesinlikle aldanmayın. Çok yakında geri alacağız, iletişime geçtik" ifadelerini kullandı.

Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı çalındı
Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı çalındı
Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı çalındı
Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı çalındı
Ünlü YouTuber Ruhi Çenet\'in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi

Ruhi Çenet, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yunus Uslu: Adamın içerikler o kadar kaliteli ki dünya standartların da yukarıya oynar . Kardeşim gidin şu saçma sapan influencer denen arkadaşları hackleyin. Memlekette kim yararlı indiriyorlar :) 9 2 Yanıtla
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