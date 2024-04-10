Yayınladığı videolarla yıllar içinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi.
Çenet'in 9 milyonluk hesabı çalındıktan kısa bir süre sonra adı "Ripple" olarak değiştirildi. Kanalda yatırım tavsiyeleri içeren video yayınlandığını gören Çenet, Instagram hesabından takipçilerini uyararak "Kanalımız hacklendi, bu sahte yayınlara inanmayın" dedi. Daha sonra bir video yayınlayarak hesabını kurtarmak için çalışmalara başlandığını duyuran fenomen "Hackerlar kanalda insanları kandıran yatırım tavsiyeleri veren yayınlar yapıyor. Kesinlikle aldanmayın. Çok yakında geri alacağız, iletişime geçtik" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Sosyal Medya › Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi - Son Dakika
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı X'i abonelik sistemiyle kullanıma açtığını duyurdu. Yılmaz, abone olanlara özel içerikler paylaşacağını belirtirken, abonelik ücreti de aylık 38.80 TL.
Avcılar'da iddiaya göre teknesinden denize atık boşaltırken görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan balıkçı hakkında yazılan yorumları okurken fenalaştı ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Arkadaşları, balıkçının denize yağ boşaltmadığını, görüntülerin ardından sosyal medyada linç edildiğini belirtti.
Rusya'da ünlü bir savaş anıtının memesini gıdıkladığı sosyal medya videosu nedeniyle influencer Alena Agafonova, 'Nazizmin Rehabilitasyonu' suçundan mahkum edildi. Alena, 10 ay boyunca zorunlu çalışma yapacak ve Rusya'nın ünlü çalışma kamplarına gönderilecek. Ayrıca, iki yıl boyunca sosyal medyadan men edilen Alena, gelecekteki kazançlarının yüzde 10'unu devlete para cezası olarak ödeyecek.
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