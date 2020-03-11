Ünye'de yaralı güvercin tedavi altına alındı - Son Dakika
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Ünye'de yaralı güvercin tedavi altına alındı

7 saat önce

Ünye ilçesinde yaralı halde bulunan güvercin, tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.

Ünye'de yaralı güvercin tedavi altına alındı, System.String[]

Ünye ilçesinde yaralı halde bulunan güvercin, tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.


İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaralı güvercin bulan bir vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliğini arayarak durumu bildirdi.

Ünye Şefi Saygın Yıldırım, yaralı güvercini teslim alarak, özel veteriner kliniğine getirdi.

Veteriner hekim Ali Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşun kanadında yara ve ve kırık tespit edildiğini belirterek, "Önce yaralı kısmı dikip, pansuman ve gerekli tıbbi tedaviyi yaptıktan sonra alçılı bandaja aldık." dedi.

Ekipler, daha sonra güvercini Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veterinere teslim etti.

Yaralı kuşun, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacağı kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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