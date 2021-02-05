Ünye Kalesi'nin cazibe merkezi olması hedefleniyor - Son Dakika

Ünye Kalesi'nin cazibe merkezi olması hedefleniyor

05.02.2021 13:31
Ünye Kalesi'nin cazibe merkezi olması hedefleniyor, System.String[]

??????? Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Kalesi'nin kültür turizmi anlamında ciddi bir potansiyel barındırdığını ve cazibe merkezi olabileceğini düşündüklerini belirtti.

??????? Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Kalesi'nin kültür turizmi anlamında ciddi bir potansiyel barındırdığını ve cazibe merkezi olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Kaymakam Güney, İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu ve Çaybaşı Kaymakamı Furkan Çakır ile Ünye Kalesi'ni gezdi.

Kalede yürütülen çalışmalara ilişkin Arkeolog Ali Rıza Nal'dan bilgi alan kaymakamlar, raylı sistemle 250 metre iniş yaptıkları dehlizi inceledi.

Güney, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kalelerin şehirlerin hafızaları olduğunu dile getirdi.

İlçe tarihinin çok eskilere dayanan bir yerleşim yeri olduğunu belirten Güney, "Ünye Kalesi 6'ncı Mitridas döneminden başlayarak Perslerden, Pontuslardan, Romalılardan, Bizanslılardan, Selçuklulardan, Osmanlı döneminden günümüze gelen bir kale. Yani her döneme ait yaşayan bir kale." dedi.

Ünye Kalesi'ni, diğer kalelerden özgün kılan özelliklerinden birisinin içerisinde bulunulan dehliz ve su kuyusu olduğuna işaret eden Güney, "Yaklaşık 250 metrelik bir dehlizimiz var. Tarihin aydınlatılması ve kalenin turizme daha etkin olarak kazandırılması amacıyla Valiliğimizce, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ve Ünye ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte burada bir kazı yapıldı. Biz de dehlizin sonuna kadar gittik ve aşağıda su amacıyla kuyu yapıldığını gördük." diye konuştu.

Güney, Ünye'nin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada bir aydınlatma, hologram teknolojisi ile tanıtımlar yapılabilir. İnsanların güvenli bir şekilde aşağıya inip çıkabilecekleri bir sistemle Ünye Kalesi'nin kültür turizmi anlamında ciddi bir potansiyel barındırdığını ve cazibe merkezi olabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda kurumlarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Valiliğimiz, belediyelerimiz, bizler, sivil toplum örgütlerimiz ile el birliğiyle bu konuya sahip çıkıyoruz. Kazı çalışmalarının başlamasından sonra da ziyaretçi sayısında gözle görülür artışlar gözlemledik. Önümüzdeki dönemde bu dehlizin girişine 4'üncü etap dediğimiz en zirve noktaya ulaşacak şekilde bir yürüyüş parkuru yapılabilir. Diğer bölgelerde arkeolojik olarak kazı çalışması yapmayı düşünüyoruz."

Kaymakam Güney, kalenin etrafında sit alanı olarak tabir ettikleri tarihi dokuya uyan yerlerin röleve ve restorasyon çalışmaları tamamlandığında bölgenin ve Türkiye'nin önemli bir turizm merkezlerinden biri olarak hizmete açılacağını sözlerine ekledi.

Kültür Turizmi, Hüseyin Güney, Turizm, Ünye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ünye Kalesi'nin cazibe merkezi olması hedefleniyor - Son Dakika


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