Ünye Liman Başkanı Şükrü Gülay göreve başladı - Son Dakika

??????? Ünye Liman Başkanlığına atanan Şükrü Gülay görevine başladı.

Fatsa Liman Başkanlığından Ünye'ye atanan Gülay, AA muhabirine, Ünye Limanında başladığı Liman Başkanlığı görevini yeniden devam ettirme şansı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Göcek, Antalya, Tirebolu, Ordu, Fatsa'da liman başkanlıklarında bulunduğunu anlatan Gülay, "Bugünlere gelmemde katkısı olan Ünye'mize yeniden hizmet etmenin heyecanını taşıyorum. 20 yıllık tecrübemi Ünye Limanının büyümesi ve gelişmesi için aktararak elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Ünye Limanını bölgenin cazibe merkezi yapmak için gayretimiz olacaktır." dedi.

Gülay, limanın büyümesiyle başta ilçede ve il genelinde hareketlilik yaşanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Göreve gelir gelmez değerlendirme ve incelemelerde bulundum, projeleri inceledim. Ünye Limanının derinleştirilmesi ve büyütülmesi ile ilgili projeler hayata geçmiş. Ünye Limanı, Samsun Limanı ile Trabzon Limanı arasındaki en büyük üçüncü liman. Limanımızın cazibe merkezi olmasıyla ilgili çalışmalar hızla devam ediyor, mesafe kat edilmiş. İnşallah kısa sürede tamamlanır."