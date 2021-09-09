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Ürdün'de Temyiz Mahkemesi, eski Kraliyet Divanı Başkanı Basim Avadallah'ın 15 yıl hapis cezasını onadı - Son Dakika

Ürdün'de Temyiz Mahkemesi, eski Kraliyet Divanı Başkanı Basim Avadallah'ın 15 yıl hapis cezasını onadı

09.09.2021 16:12
Ürdün'de Temyiz Mahkemesi, eski Kraliyet Divanı Başkanı Basim Avadallah'ın 15 yıl hapis cezasını onadı, System.String[]

Ürdün'de Temyiz Mahkemesi, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimi davasında Suudi Arabistan vatandaşlığı da bulunan eski Kraliyet Divanı Başkanı Basim Avadallah ve Kraliyet ailesinden Şerif Hasan bin Zeyd hakkında verilen 15 yıl hapis cezasını onadı.

Ürdün'de Temyiz Mahkemesi, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimi davasında Suudi Arabistan vatandaşlığı da bulunan eski Kraliyet Divanı Başkanı Basim Avadallah ve Kraliyet ailesinden Şerif Hasan bin Zeyd hakkında verilen 15 yıl hapis cezasını onadı.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Temyiz Mahkemesi, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimi davasında, davanın reddine ve geçici çalışma ile Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararının onanmasına karar verdi.

Mahkeme, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kendisi tarafından desteklenen kararının, kanıtlanmış gerçeklere dayandığını ve savcılık tarafından usulüne uygun olarak sunulan yasal delillerden alındığı sonucuna vardığını açıkladı.

Devlet Güvenlik Mahkemesinde 11 Eylül'de görülen davada, Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimi davasında yargılanan eski Kraliyet Divanı Başkanı Basim Avadallah ve Kraliyet ailesinden Şerif Hasan bin Zeyd, "toplumun emniyet ve güvenliğini tehlikeye atacak ve isyana yol açacak eylemlerde bulunma" ve "ülkedeki siyasi rejime karşı kışkırtma" suçlarının sabit olduğuna karar vererek sanıkları on beşer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün hükümeti, 16 kişinin gözaltına alındığını duyururken, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti, Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, Prens Hamza'nın ailesi ile sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" ifade etmişti.

Ürdün resmi televizyonu 12 Nisan'da Prens Hamza meselesinin Kraliyet ailesi geleneği çerçevesinde çözüme kavuşturulacağını, eski Veliaht Prens'in hukuki işlemlerden muaf tutularak yargı önüne çıkmayacağını duyurmuştu.

Darbe Girişimi, Temyiz, Nisan, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'de Temyiz Mahkemesi, eski Kraliyet Divanı Başkanı Basim Avadallah'ın 15 yıl hapis cezasını onadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün'de Temyiz Mahkemesi, eski Kraliyet Divanı Başkanı Basim Avadallah'ın 15 yıl hapis cezasını onadı - Son Dakika
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