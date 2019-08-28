Ürdün'de tüp patladı, restoran çöktü
1 saat önce
Ürdün'de tüpün patlaması sonucu bir restoran tamamen çöktü.
Ürdün Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:05 Kaynak: İHA
'de tüpün patlaması sonucu bir restoran tamamen çöktü. Olayda bir güvenlik görevlisi de yaralandı.
Ürdün'ün başkenti Amman
'ın Rinbu Caddesinde bir restoranda gaz tüpü patladı. Ürdün sivil savunma sözcüsü Albay İyad El-Ömer, restoranın tamamen çöktüğü patlamada çevre binalarda maddi hasar meydana geldiğini ifade etti. El-Ömer, bir kişinin yaralandığı patlamanın ardından enkazın temizlenmesi ve güvenliğin sağlanması için çalışanların bölgeye sevk edildiğini söyledi. - AMMAN
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