Son Dakika Haberleri: Ürdün'den İsrail'in "barış antlaşmasını birlikte kutlayalım" önerisine ret
Son Dakika Güncel Ürdün'den İsrail'in 'barış antlaşmasını birlikte kutlayalım' önerisine ret

Ürdün'den İsrail'in "barış antlaşmasını birlikte kutlayalım" önerisine ret

6 saat önce

İsrail yönetiminin, Tel Aviv ile Amman arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan Vadi Arabe Barış Antlaşması'nın yıl dönümü dolayısıyla ortak kutlama önerisi Ürdün tarafından reddedildi.

Ürdün'den İsrail'in

İsrail yönetiminin, Tel Aviv ile Amman arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan Vadi Arabe Barış Antlaşması'nın yıl dönümü dolayısıyla ortak kutlama önerisi Ürdün tarafından reddedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Tel Aviv'de katıldığı bir konferansta, Vadi Arabe Antlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katz, söz konusu antlaşmanın imzalanmasının 25. yıl dönümü nedeniyle Amman yönetimine ortaklaşa resmi bir program yapmayı önerdiklerini, ancak bu önerinin "Ürdün'de yaşanan iç meseleler" nedeniyle Amman tarafından reddedildiğini belirtti.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Mecliste düzenlenen özel konferansta Vadi Arabe Antlaşması'nın önemini vurguladı.

"Filistin nedeniyle Ürdün ve Mısır'la gerçek manada barış mümkün olmadı"

Ürdün'deki istikrarın ve barış antlaşmasının sürdürülmesinin İsrail'in ulusal güvenliği açısından önemli olduğunu belirten Netanyahu, ülkesinin açıktan ve gizli olarak Kral Abdullah'a birçok alanda yardımda bulunduğunu iddia etti.

Netanyahu, Kahire ve Amman ile imzaladıkları antlaşmalara atıfta bulunarak, "Filistin sorunu yüzünden Ürdün ve Mısır'la gerçek manada bir uzlaşıya varamadık." ifadesini kullandı.

Tel Aviv, İsrail, Amman, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:48 Kaynak: AA
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