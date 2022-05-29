Mescid-i Aksa'ya bugün baskın yapan Yahudi yerleşimci sayısı 1687'ye ulaştı - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'ya bugün baskın yapan Yahudi yerleşimci sayısı 1687'ye ulaştı

29.05.2022 13:49

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudi yerleşimci sayısının 1687'ye ulaştığını bildirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudi yerleşimci sayısının 1687'ye ulaştığını bildirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, öğle saatlerine kadar 1044 fanatik Yahudi yerleşimcinin Aksa'ya baskın yaptığı, öğleden sonra 643 yerleşimcinin daha Mescid-i Aksa'ya girdiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail merkezli "Maariv" gazetesinin haberinde, gün içinde Mescid-i Aksa'ya baskın yapan Yahudi yerleşimci sayısının 2 bin 626 olduğu kaydedildi.

Gazete, yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya en kalabalık baskınını, 4 yıl önce 2 bin 84 kişiyle yaptığına işaret etti.

Fanatik Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşü" öncesi gerginlik

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te bugün düzenleyeceği "bayrak yürüyüşü" öncesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren, Eski Şehir bölgesi ve çevresindeki varlığını artırmıştı.

Sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, içeridekilere müdahale etmişti. Bir grup Filistinli, baskın sırasında Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail polisi, bazı gruplara kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmiş ve Kıble Mescidi'nin kapılarını demir zincirlerle kapatmıştı.

Filistinlilere karşı provokatif söylemi ve eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir de sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Mescid-i Aksa'ya bugün baskın yapan Yahudi yerleşimci sayısı 1687'ye ulaştı
Mescid-i Aksa'ya bugün baskın yapan Yahudi yerleşimci sayısı 1687'ye ulaştı
Mescid-i Aksa'ya bugün baskın yapan Yahudi yerleşimci sayısı 1687'ye ulaştı
Mescid-i Aksa'ya bugün baskın yapan Yahudi yerleşimci sayısı 1687'ye ulaştı

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Mescid-i Aksa'da 'Bayrak Yürüyüşü' öncesi gerginlik Mescid-i Aksa'da 'Bayrak Yürüyüşü' öncesi gerginlik Öğrencilerden Mescid-i Nebevi maketi Öğrencilerden Mescid-i Nebevi maketi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa'ya bugün baskın yapan Yahudi yerleşimci sayısı 1687'ye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'ya bugün baskın yapan Yahudi yerleşimci sayısı 1687'ye ulaştı - Son Dakika
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