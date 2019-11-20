Son Dakika › Güncel › Ürdün Filistin Komitesi Başkanı'ndan Arap ülkelerine 'ABD'yle ilişkileri kesin' çağrısı (2) - Son Dakika
Ürdün Filistin Komitesi Başkanı'ndan Arap ülkelerine "ABD'yle ilişkileri kesin" çağrısı (2)
6 saat önce
Ürdün Parlamentosu Filistin Komitesi Başkanı Yahya es-Suud, Arap ülkelerini, İsrail işgalini destekleyen ABD ile ilişkileri kesmeye davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:58 Kaynak: AA
Ürdün Parlamentosu Filistin Komitesi Başkanı Yahya es-Suud, Arap ülkelerini, İsrail işgalini destekleyen ABD ile ilişkileri kesmeye davet etti. Ürdünlü milletvekili Suud, AA muhabirine, ABD yönetiminin "İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 8 sivil hayatını kaybetti "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasına ilk ağızdan yanıt: Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim Şule Çet davasında sanıkların mektupları ortaya çıktı AK Parti, "Bu kadına haddini bildirin" diyen CHP'li Engin Özkoç'u ortak açıklamayla kınadı