Ürdün Kralından, Filistin-İsrail "kalıcı barış çabalarının yoğunlaştırılması" çağrısı - Son Dakika
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Ürdün Kralından, Filistin-İsrail "kalıcı barış çabalarının yoğunlaştırılması" çağrısı

29.05.2022 23:39
Ürdün Kralından, Filistin-İsrail "kalıcı barış çabalarının yoğunlaştırılması" çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinliler ve İsrailliler arasında iki devletli çözüme dayalı kalıcı bir barışa ulaşmak için yoğun çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinliler ve İsrailliler arasında iki devletli çözüme dayalı kalıcı bir barışa ulaşmak için yoğun çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi başkent Amman'da kabul etti.

Görüşmede, Filistin sorunu başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Ukrayna'daki durum, bunun gıda ve enerji üzerindeki yansımaları ile bu krizin bölgesel ve uluslararası sonuçlarını hafifletmek için uluslararası iş birliği yapmanın yolları ele alındı.

Kral Abdullah, başkenti Doğu Kudüs olan ve 4 Haziran 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak iki devletli çözüm temelinde kapsamlı ve kalıcı bir barışa ulaşmak için çabaları yoğunlaştırmanın zorunlu olduğunu belirtti.

Ürdün'ün, Kudüs'teki İslami ve Hristiyanlara ait kutsal mekanları korumaya ve gözetmeye devam etmek için her türlü çabayı gösterdiğini vurgulayan Kral Abdullah, Orta Doğu dokusunun ve geleceğinin ayrılmaz bir parçası olması dolayısıyla bölgedeki Hıristiyan varlığının korunmasının önemini vurguladı.

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesindeki rolü ve bölgesel ve uluslararası barışı sağlama çabalarını takdir etmek için Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin gönderdiği "yüksek" madalyayı Kral Abdullah'a teslim etti.

Ürdün Kralından, Filistin-İsrail kalıcı barış çabalarının yoğunlaştırılması çağrısı
Ürdün Kralından, Filistin-İsrail kalıcı barış çabalarının yoğunlaştırılması çağrısı
Ürdün Kralından, Filistin-İsrail kalıcı barış çabalarının yoğunlaştırılması çağrısı
Ürdün Kralından, Filistin-İsrail kalıcı barış çabalarının yoğunlaştırılması çağrısı

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Kaynak: AA

Gürcistan, Filistin, Ukrayna, Ürdün, Güncel, Son Dakika

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