Ürdün Vakıflar Bakanı'ndan Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki - Son Dakika
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Ürdün Vakıflar Bakanı'ndan Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki

05.06.2022 23:11
Ürdün Vakıflar Bakanı'ndan Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Ürdün Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek yaptıkları "saygısızlığın" İsrail'in Yahudi fanatizmine verdiği desteğin bir sonucu olduğunu belirtti.

Ürdün Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek yaptıkları "saygısızlığın" İsrail'in Yahudi fanatizmine verdiği desteğin bir sonucu olduğunu belirtti.

Ürdün Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Halayile'nin Yahudi yerleşimcilerine Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına ilişkin ifadelerin yer verildi.

Halayile, "Vakıflar Bakanlığı, bugün yerleşimcilerin İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'yı basarak avluda ayin düzenlemesini büyük bir endişeyle takip etti." dedi.

Yapılanların İslam'a göre "kabul edilemeyeceğini" belirten Halayile, "mübarek Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlık halinin devam ettiğini" kaydetti.

Halayile, "Mescid-i Aksa'daki Yahudi yerleşimcilerin yaptıkları, İsrail otoritesinin Yahudi fanatizmine verdiği desteğin, teşvikin ve himayenin bir sonucudur." diye tepki gösterdi.

Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin gözetimi altında bugün Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Statükoya göre, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa'da ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor.

Ancak fanatik Yahudiler sık sık İsrail polisi korumasında Aksa'ya baskınlar düzenliyor.

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Kaynak: AA

Ürdün, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Vakıflar Bakanı'ndan Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki - Son Dakika

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