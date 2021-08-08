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Üretici ve Kooperatif Pazarı hizmete açıldı - Son Dakika

Üretici ve Kooperatif Pazarı hizmete açıldı

08.08.2021 09:56
Üretici ve Kooperatif Pazarı hizmete açıldı, System.String[]

Beşiktaş'ta, üreticilerin kendi yetiştirdiği ürünlerin doğrudan vatandaşlara ulaştığı Ulus Üretici ve Kooperatif Pazarı bugün hizmete açıldı.

Beşiktaş'ta, üreticilerin kendi yetiştirdiği ürünlerin doğrudan vatandaşlara ulaştığı Ulus Üretici ve Kooperatif Pazarı bugün hizmete açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen kooperatif pazarının açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirdi.

Doğal ürünlerin direkt olarak üreticiden tüketiciye ulaştığı organik pazarlara İstanbul'da bir yenisin daha eklendiği açıklandı. Daha önce Kadıköy'de üretici ve kooperatif pazar açılışı gerçekleştirerek üreticilere destek olduğu belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ikinci pazarı da Avrupa Yakası'nda Beşiktaş'ta cumartesi günleri için hayata geçirdiğini açıkladı. Ulus'ta Sosyete Pazarı'nın olduğu alanda vatandaşlara hizmet vermeye başlayan pazarın açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

"KÖYLERDE ÜRETİM ARTARSA, TOPLUM MUTLULUĞU BÜYÜR"

İmamoğlu, pazar gezisiyle ilgili değerlendirmesini de tezgahlar arasında gerçekleştirdi. Ulus Pazarı'nın, Kadıköy Salı Pazarı'ndan sonra açılan ikinci üretici pazarı olduğunu hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Burada gördüğünüz gibi farklı kooperatiflerden, Anadolu'nun farklı yerlerinden, Trakya'nın farklı yerlerinden bu pazara gelip satış yapan, kooperatifler ve birlikler var. Ama aynı zamanda İstanbul'da fide dağıttığımız vatandaşlarımızın ürettiği o güzel ürünleri de buradan alabiliyorsunuz. Nereden? Silivri'den, Çatalca'dan, Sarıyer'den, hatta Pendik'ten, Beykoz'dan, Şile'den gibi. Daha da büyüyecek, artacak. İstiyoruz ki, vatandaşımız sağlıklı gıdaya direkt üreticiden ulaşabilsin. Bir başka boyutu: Burada, yoğun bir biçimde kadın üreticiyi de görüyoruz. Bu da kırsalın gelişimine, köylünün o güzel emeğinin karşılık bulmasına da fırsat veriyor. Bu fırsatı büyütmek istiyoruz. Şimdilik Beşiktaş'tayız, Ulus'tayız. Kadıköy Salı Pazarı uzun süredir hizmet veriyor zaten. Beşiktaş, ilk defa sürecine başladı. Büyüyecek. Bu pazarların artmasını diliyorum. Köylerde üretimin artmasını diliyorum. Köylerde üretim artarsa köylülerin gücü büyürse gerçekten toplumun da mutluluğu aynı ölçüde büyüyecektir."

AKPOLAT: BEŞİKTAŞ'TAKİ BU PAZARIN BEŞİKTAŞIMIZA VE İSTANBUL'A HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise "Başkanımız Ekrem İmamoğlu hem İstanbulluları hem de ülkemizin farklı köşelerindeki üreticilerin yüzünü güldürüyor. Organik ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşması hem üreticiyi, kooperatif sistemini hem de kadın emeğini destekleyecek bir nitelik taşıması nedeniyle hayati önemdedir. Beşiktaş'taki bu pazarın Beşiktaşımıza, İstanbul'a hayırlı olmasını diliyor, Ekrem Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Beşiktaş Ulus'ta her cumartesi açılacak olan Üretici ve Kooperatif Pazarı'nın organik ürünleri doğrudan yetiştiren üretici ve tüketiciyi bir araya getireceği belirtildi.


Üretici ve Kooperatif Pazarı hizmete açıldı
Üretici ve Kooperatif Pazarı hizmete açıldı
Üretici ve Kooperatif Pazarı hizmete açıldı
Üretici ve Kooperatif Pazarı hizmete açıldı

Kooperatif, Beşiktaş, İstanbul, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üretici ve Kooperatif Pazarı hizmete açıldı - Son Dakika


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