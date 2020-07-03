Üretilen elektrikli araçlar "tıbbi atık" toplayacak - BURSA - Son Dakika

Üretilen elektrikli araçlar "tıbbi atık" toplayacak - BURSA

Bursa'da faaliyet gösteren elektrikli araç üretim firması, bunları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye uygun hale getirdi.

Bursa'da faaliyet gösteren elektrikli araç üretim firması, bunları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye uygun hale getirdi.

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TRAGGER firmasınca Nilüfer ilçesindeki Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde 2018'den bu yana üretilen, yurt içine satışının yanı sıra Almanya, Avustralya ve Fas'a ihraç edilen elektrikli araçlar için tıbbi atık toplama modifikasyonu hazırlandı.

Hastaneler ve belediyeler ile başka kurum ve kuruluşlar tarafından kent meydanları, trafiğe kapalı sahiller, kışlalar, turistik tesisler, üniversite yerleşkeleri, liman, havalimanı, fabrika ve kapalı alanlarda kullanılan araçlara yönelik iki farklı modelde modifikasyon bulunuyor.

Bu sayede, salgın döneminde ortaya çıkan başta eldiven ve maske gibi tıbbi atıklar, özel tasarlanan ve sızdırmazlık sağlanan araçlara yüklenerek atık toplama tesislerine taşınabilecek. Salgın sona erince üzerindeki platform sökülerek hizmet aracı olarak da kullanılabilecek.

Firma yetkililerinden Saffet Çakmak, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde ürettikleri ürünlerle firmalara çözümler sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Çakmak, tıbbi atıkların evsel ve sanayi atıklarından farklı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tıbbi atığın toplanması konusunda araçlarımızı kullanan yerlerde bir eksiklik vardı. 'Araçlarımızı platform olarak kullanıp üzerine üzerine tıbbi atık toplama ve ulaştırma aracı geliştirebiliriz' fikriyle yola çıktık. Sonuçta böyle ürünler ve çözümler ortaya çıktı. Tıbbi atığın yönetilmesi konusunu inceledik. Bu konuda Türkiye'de standartlarımız oturmuş durumda, TSE'nin koyduğu belli kriterler var. Bugüne kadar bu lojistik 3-4 aşamada yürütülüyor. Hastanelerde tıbbi atık konusu oturmuş bir sistem. Biz bu Kovid-19'un oluşturduğu sorunları incelediğimizde artık her iş ortamının, her kampüsün, fabrikanın, turizm sektörünün ciddi manada tıbbi atık üreteceğini gördük. Eldivenler, maskeler ve benzer anlamda kullandığımız hijyenik malzemeler tıbbi atık sınıfına girdi."

"Bir aylık projeyle testlerini yaptık ve seri imalatına başladık"

Araçların ihraç edildiği ülkelerde de istenilmesi durumunda tıbbi atık toplama modifikasyonu uygulayabileceklerini aktaran Çakmak, amaçlarının Türkiye'den küresel ölçekte çözümler sunmak olduğunu vurguladı.

İnsan kalabalığının olduğu kapalı alanlarda kutularda biriken tıbbi atıkların toplama yerlerine götürülmesinde sorunlarla karşılaşıldığına değinen Çakmak, "Fabrika gibi yerlerde artık bir tıbbi atık kutusu var. Yönetmelik şunu diyor, siz onları ayrı toplayın, ayrı kutularda, delinmez, patlamaz, suyu yere dökülmez şekilde, bunları sonra bir yere depolayın ve 72 saat bekletin, daha sonra bunlar evsel atığa dönüşüyor. Tıbbi atık kutusu koyabilirsiniz ama sonra nasıl o kutuları alıp sonra atık toplama yerlerine götürülecek, ona özel bir araç lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Çakmak, ürettikleri elektrikli aracın zaten sağlıklı kullanım alanları için düşünüldüğünü, temiz, çevreci özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Bu aracın üzerine platform kurgulayıp tıbbi araç yönetmeliğine uygun olarak üst yapı geliştirdiklerini dile getiren Çakmak, "Bir aylık projeyle testlerini yaptık ve seri imalatına başladık. Fabrika gibi yerlerde pro serimizin üzerine konulan model var ve turizm sektörüne daha uygun t-car dediğimiz serimize uyguladığımız modifikasyon var. Üst yapı bize özeldir, TSE'ye göre üretilmiş, dışarı sızdırma yapmayan, kimseye mikrop, virüs kaptırmayacak şekilde atıkları topluyor." diye konuştu.

Saffet Çakmak, tıbbi atık aracının her toplamada dezenfekte edilerek yeniden kullanılabildiğini sözlerine ekledi.

Organize Sanayi Bölgesi, Bursa, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:32 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üretilen elektrikli araçlar 'tıbbi atık' toplayacak - BURSA - Son Dakika

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