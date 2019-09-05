Son Dakika Haberleri: Ürgüp'te "48. Uluslararası Bağ Bozumu Festivali"
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Ürgüp'te "48. Uluslararası Bağ Bozumu Festivali"

2 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla belediye öncülüğünde "48. Uluslararası Bağ Bozumu Festivali" düzenlendi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla belediye öncülüğünde "48. Uluslararası Bağ Bozumu Festivali" düzenlendi.

Festival, belediye binası önünden festival alanına kadar düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Mehter takımı eşliğindeki yürüyüşte yöresel kıyafetli kızlar traktörlerin üzerinden yol kenarındaki vatandaşlara üzüm dağıttı.

Festival alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, mehter dinletisi sunuldu.

Burada konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, festivalin ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını belirterek, gelecek yıllarda daha görkemli programlar hazırlayacaklarını kaydetti.

Etkinlik kapsamındaki en hızlı üzüm ezme yarışmasında, içine üzüm konulan ahşap havuzlara çizmeleri ile giren yarışmacılar, ezdikleri üzümün suyu ile sürahiyi en çabuk doldurmak için çabaladı. Çinli turistlerin de katıldığı yarışı Furkan Yücel, en hızlı üzüm ezme yarışmasını ise Mehmet Sofular kazandı.

Yarışma sonunda dereceye girenlere plaketleri Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tarafından verildi.

Festival alanında, yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar da ilgi gördü.

Nevşehir, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:14 Kaynak: AA
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