Urla'da engelsiz kulüp çocukları kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Türk Kızılay Urla Şubesinin "Hayata Bağlan" projesi kapsamında Engelsiz Kulüp üyesi çocuklar, kahvaltıda bir araya geldi.

Etkinliğe Türk Kızılay Urla Kadın Kolları, Türk Kızılay Urla Engelsiz Kulüp çocukları, anneleri ile "Mikrop Hikmet" lakabıyla tanınan İzmirli sanatçı Hikmet Durmuş katıldı.

Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık, kahvaltıda yoğun çalışmalar için moral ve enerji topladıklarını ifade ederek, "İyilik yolundaki beraberliğimiz artarak devam edecek." dedi.