Urla'da kaybolan tur teknesi sahibi 27 gün sonra ormanda ölü bulundu! İntihar ettiği düşünülüyor - Son Dakika
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Urla'da kaybolan tur teknesi sahibi 27 gün sonra ormanda ölü bulundu! İntihar ettiği düşünülüyor

09.06.2023 16:59

Urla ilçesinde bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kaybolan tur teknesi sahibi Ali Günaltın'ın 27 gün sonra ormanda ağaca asılı cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, intihar ettiği düşünülen Günaltın'ın cesedine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Urla ilçesi Özbek Mahallesi'nde tekneyle balık turları düzenleyerek geçimini sağlayan Ali Günaltın, 13 Mayıs'ta bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kayboldu. Yakınları, akşam eve dönmeyen Günaltın'a ulaşamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Urla'da kaybolan tur teknesi sahibinin cesedi 27 gün sonra bulundu

İLK BAŞTA ARAMALAR SONUÇ VERMEDİ

Jandarma, Ali Günaltın'ın bulunması için çalışma başlattı. AFAD ve jandarma ekipleriyle mahallelinin katıldığı arama çalışmalarında iz sürme köpekleri de kullanıldı. Ancak arama faaliyetlerinden sonuç alınamadı. 10'uncu günden itibaren arama kurtarma çalışmaları, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler ve Günaltın'ın yakınlarının katılımıyla geniş bir alanda yürütülmeye başlandı.

Urla'da kaybolan tur teknesi sahibinin cesedi 27 gün sonra bulundu

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Urla genelindeki koylar, ormanlar ve dağlık bölgeler didik didik arandı. Aramalar sürerken Günaltın'ın ortaya çıkan bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen son görüntülerinde bisikletiyle yolculuk yaptığı belirlendi.

Urla'da kaybolan tur teknesi sahibinin cesedi 27 gün sonra bulundu

CANSIZ BEDENİ ORMANDA AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Jandarma ekipleri, 27 gündür kayıp olan Ali Günaltın'ın cesedine ulaştı. Günaltın, Özbek Mahallesi yakınlarındaki ormanda ağaca asılı bulundu. İntihar ettiği düşünülen Ali Günaltın'ın cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Urla'da kaybolan tur teknesi sahibinin cesedi 27 gün sonra bulundu
Urla'da kaybolan tur teknesi sahibinin cesedi 27 gün sonra bulundu
Kaynak: DHA
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Hisarcık, İntihar, İzmir, Urla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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