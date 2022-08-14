Uluslararası Ordu Oyunları 2022 Korla Bölümü Çin'in Kuzeybatısındaki Xinjiang'da Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Ordu Oyunları 2022 Korla Bölümü Çin'in Kuzeybatısındaki Xinjiang'da Başladı

14.08.2022 11:36
Uluslararası Ordu Oyunları 2022 Korla Bölümü Çin'in Kuzeybatısındaki Xinjiang'da Başladı

URUMQİ, 14 Ağustos (Xinhua) -- Uluslararası Ordu Oyunları 2022'nin bir parçası olarak Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Korla kentinde düzenlenen yarışmaların Korla bölümünün açılış töreni Cumartesi günü yapıldı.

URUMQİ, 14 Ağustos (Xinhua) -- Uluslararası Ordu Oyunları 2022'nin bir parçası olarak Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Korla kentinde düzenlenen yarışmaların Korla bölümünün açılış töreni Cumartesi günü yapıldı. Kentte 13 ile 25 Ağustos tarihleri arasında, piyade saldırı aracı mürettebatları arasında yapılan bir yarışma olan "Suvorov Taarruzu" ile istihkam birlikleri arasında yapılan bir mayın temizleme yarışması olan "Güvenli Yol" yarışmaları gerçekleştirilecek. Yarışmalara; Çin, Rusya, Belarus, İran ve Venezuela'dan toplam dokuz takım katılacak. Yarışmalarda, kültürel alışveriş ve ekipman sergisinin yanı sıra başka etkinlikler de düzenlenecek. Yarışmaların kapanış töreninin 26 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. Uluslararası Ordu Oyunları Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 2013 yılında başlatıldı. Çin ordusu oyunlara katılmaya 2014'ten bu yana davet edildi ve 2017'den bu yana oyunların Korla'daki yarışmalarına beşinci kez ev sahipliği yaptı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Ordu Oyunları 2022 Korla Bölümü Çin'in Kuzeybatısındaki Xinjiang'da Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Ordu Oyunları 2022 Korla Bölümü Çin'in Kuzeybatısındaki Xinjiang'da Başladı - Son Dakika
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