UŞAK Gölette kaybolmuştu, cesedi bulundu - Son Dakika

Gölette kaybolmuştu, cesedi bulundu

UŞAK'taki Üç Pınar Gölet'ine serinlemek için girdikten sonra kaybolan Mustafa Özdemir (68) ölü bulundu.

Olay, dün saat 17.45 sıralarında Eşme ilçesine bağlı Takmak Mahallesi 3. Pınar Gölet'inde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Özdemir ve iki arkadaşı balık tutmak için 3. Pınar Gölet'inin kıyısına gitti. Bir süre balık tutan 3 arkadaş, sıcaktan bunalınca gölete girmeye karar verdi. 3 arkadaş suya girerken, Özdemir bir anda çırpınmaya başladı. Özdemir'i kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı kurtarma ekipleri gölde arama çalışması başlattı.

Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ekiplerinin 7 saat süren araması sonucunda, gece saat 01.30'da Mustafa Özdemir'in cesedi, gölet kıyısına 7 metre uzaklıkta, 3 metre derinlikteki balık ağına dolanmış şekilde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Özdemir'in cesedi, Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin bugün öğlen saatlerinde otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.