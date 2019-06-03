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Uşak protokolü şehitliği ziyaret etti

1 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleriyle şehitliği ziyaret etti.

Uşak protokolü şehitliği ziyaret etti, System.String[]
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleriyle şehitliği ziyaret etti.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Uşak Valisi Funda Kocabıyık, ve il protokolü, Şekerevleri Mezarlığında bulunan Uşak Şehitliği'ne ziyarette bulundu.
Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından Vali Kocabıyık ve protokol üyeleri, şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek, karanfil bırakıp dua etti.

Şehit yakınlarıyla da görüşen Kocabıyık, ailelere sabır dileyerek, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Kocabıyık, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın huzur içinde geçmesi için kentte tüm önlemlerin alındığını belirterek, vatandaşlara huzurlu bir bayram diledi.

Şehitlik ziyaretine AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, il müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:25 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Uşak, Kültür Sanat
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