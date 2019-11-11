Son Dakika Haberleri: Uşak'ta 100 bin fidan toprakla buluştu
Son Dakika Güncel Uşak'ta 100 bin fidan toprakla buluştu

Uşak'ta 100 bin fidan toprakla buluştu

7 saat önce

Yurt genelinde yapılan "11 Milyon Fidan Dikim" etkinliği kapsamında Uşak'ta 100 bin fidan toprakla buluştu.

Uşak'ta 100 bin fidan toprakla buluştu, System.String[]

Yurt genelinde yapılan "11 Milyon Fidan Dikim" etkinliği kapsamında Uşak'ta 100 bin fidan toprakla buluştu.

Banaz Meslek Yüksek Okulu'nda yapılan törenle başlayan fidan dikimi 27 noktada eş zamanlı yapıldı.

Programın açılışında konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, fidan dikim etkinliğinin 81 ilde eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Toplumun her kesiminden insanın bu etkinliğe katıldığını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Ülkemizin ağaç servetini çoğaltmak, çevre değerlerini korumak ve toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak maksadıyla bugün saat 11.11'de toplumun bütün kesimleriyle birlikte bir dünya rekoruna koşuyoruz. Uşak'ta 27 farklı konumda 100 bin, 81 ilde 2023 noktada toplam 11 milyon fidanı 3 saat içinde toprağa kavuşturacağız. Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7'den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden herkesin kampanyaya teveccüh göstermesi bizleri çok memnun etti. Halkımızın ağaç ve orman sevgisiyle çevreye olan duyarlılığını görmek son derece mutluluk verici bir durum. Bugün tarih, saat ve dakikanın 11'i göstermesiyle birlikte 11 milyon fidan, 3 saat içinde ülke genelinde dikilmiş olacak."

Programa, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hüseyin Tekin, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Funda Kocabıyık, Banaz, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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