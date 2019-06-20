Son Dakika Haberleri: Uşak'ta 2 bin kınalı keklik doğaya salındı
Son Dakika Güncel Haber

Uşak'ta 2 bin kınalı keklik doğaya salındı

14 dakika önce

Doğal hayatın korunması ve yaban hayvanı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Uşak'ta 2 bin kınalı keklik doğaya salındı.

Uşak'ta 2 bin kınalı keklik doğaya salındı, System.String[]
Doğal hayatın korunması ve yaban hayvanı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Uşak'ta 2 bin kınalı keklik doğaya salındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çiftliklerinde üretilen kınalı keklikler, Uşak'ın Karahallı ilçesi Cilandras mevkisine getirildi.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karahanlı Kaymakamı Önder Çengel, Karahallı Belediye Başkanı Ali Topçu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin'in katıldığı etkinlikte kınalı keklikler yaban hayatına bırakıldı.
Vali Funda Kocabıyık, burada yaptığı açıklamada, yaban hayatının zenginleşmesi için bırakılan kekliklerin aynı zamanda kene ve süne zararlısı ile mücadelede fayda sağladığını belirtti.
Bölgeye bugün 400 keklik bırakıldığını, il genelinde de 4 ayrı noktada toplam 2 bin kekliğin doğaya salındığını kaydeden Kocabıyık, yaban hayatının korunması gerektiğine dikkati çekti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin de nesli tehlike altına giren ve sayısı azalan hayvanların sayılarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:17 Kaynak: AA
tarım, funda kocabıyık, doğa koruma ve milli parklar, uşak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor Son dakika! Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:31:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta 2 bin kınalı keklik doğaya salındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]