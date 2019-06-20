Uşak'ta 2 bin kınalı keklik doğaya salındı

Doğal hayatın korunması ve yaban hayvanı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Uşak'ta 2 bin kınalı keklik doğaya salındı.

Doğal hayatın korunması ve yaban hayvanı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Uşak'ta 2 bin kınalı keklik doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çiftliklerinde üretilen kınalı keklikler, Uşak'ın Karahallı ilçesi Cilandras mevkisine getirildi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karahanlı Kaymakamı Önder Çengel, Karahallı Belediye Başkanı Ali Topçu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin'in katıldığı etkinlikte kınalı keklikler yaban hayatına bırakıldı.

Vali Funda Kocabıyık, burada yaptığı açıklamada, yaban hayatının zenginleşmesi için bırakılan kekliklerin aynı zamanda kene ve süne zararlısı ile mücadelede fayda sağladığını belirtti.

Bölgeye bugün 400 keklik bırakıldığını, il genelinde de 4 ayrı noktada toplam 2 bin kekliğin doğaya salındığını kaydeden Kocabıyık, yaban hayatının korunması gerektiğine dikkati çekti.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin de nesli tehlike altına giren ve sayısı azalan hayvanların sayılarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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