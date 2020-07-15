Uşak'ta AA'nın 15 Temmuz fotoğrafları ilgi gördü - Son Dakika

Uşak'ta, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Uşak Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Tiritoğlu Parkı'nda Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananları anlattığı fotoğrafların yer aldığı sergiyi açtı.

Türkiye'nin birçok ilinde, hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında yaşananları anlatan fotoğraflar, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Fotoğrafları inceleyen Durmuş Gülmez, emeği geçen herkese teşekkür etti.

15 Temmuz gecesi gazetecilerin de bir kahramanlık örneği sergilediğine dikkati çeken Gülmez, "15 Temmuz gecesi başta Anadolu Ajansı muhabirlerimiz olmak üzere tüm gazetecilerimizin gösterdiği kahramanlıktan dolayı teşekkür ederiz. Bu fotoğraflar ve gösterilen kahramanlıklar bizi duygulandırıyor. Fotoğraflar çok güzel. İnsanı geçmişe götürüyor. İnsanın içi gidiyor." dedi.

Fotoğrafları görünce o güne geri dönmüş gibi hissettiğini aktaran Ali Taşkın da, "Fotoğrafları görünce sanki o günü bir daha yaşadık. Çok duygulandım. Bir fotoğraftan öte o günlerde yaşadığımız acıyı hissettim." diye konuştu.

Ali Gürpınar ise bir daha öyle günlerin yaşanmamasını dileyerek, fotoğrafları çeken herkese teşekkür etti.