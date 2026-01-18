Uşak\'ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı

Uşak'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde, çöp konteynerinde poşet içinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulundu. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı. Polis ekipleri, anne ve baba olduğu öne sürülen 17 yaşındaki iki genci gözaltına aldı.

ÇÖP POŞETİNDE BULUNDU

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine intikal eden polis ekipleri, çöp konteynerinde poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bebek, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ANNE VE BABA GÖZALTINDA

Yürütülen soruşturma kapsamında, bebeğin annesinin S.D. (17) olduğu tespit edildi. Evlilik dışı dünyaya gelen bebeğin annesi, sağlık durumu nedeniyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bebeğin babası olduğu iddia edilen M.A.Y. (17) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bebeğe yapılan otopside, çocuğun olay günü dünyaya geldiği belirlendi.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma sürüyor ve yetkililer, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı.