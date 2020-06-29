Uşak'ta iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mustafa Kızılçay (21) idaresindeki motosiklet, Yeleğen Beldesi Dereli köyü yakınlarında karşı yönden gelen Efe Gürsoy'un (15) kullandığı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, Mustafa Kızılçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, Şadiye Kızılçay (43) ve Efe Gürsoy ise ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Gürsoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şadiye Kızılçay'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.