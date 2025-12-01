Kanalizasyonda cenin bulundu - Son Dakika
Kanalizasyonda cenin bulundu

Kanalizasyonda cenin bulundu
01.12.2025 19:28
Kanalizasyonda cenin bulundu
Uşak'ta belediye ekipleri tarafından kanalizasyon hattında yapılan çalışma sırasında cenin bulundu. Cenin hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta kanalizasyon hattında yapılan çalışma sırasında cenin bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve cenin hastane morguna götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

KANALİZASYONDA CENİN BULUNDU

Ünalan Mahallesi Üç Nisan Sokak'ta kanalizasyon hattının tıkandığı ihbarı üzerine Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Tıkanıklığı gidermek için rögar kapağını açan ekipler, kanalizasyonda cenin olduğunu fark etti.

Kanalizasyonda cenin bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kanalizasyonda yapılan çalışmanın ardından ekiplerce çıkartılan cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
