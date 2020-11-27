Son dakika haberi: Kaybolan 89 yaşındaki kadın ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi: Kaybolan 89 yaşındaki kadın ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Uşak'ta 6 gündür kayıp olarak aranan 89 yaşındaki Fatma Uluğ, köyünden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir tarlada ölü bulundu.

Uşak'ta 6 gündür kayıp olarak aranan 89 yaşındaki Fatma Uluğ, köyünden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir tarlada ölü bulundu. Çardak köyü bölgesindeki dağlık alanda arama çalışmalarını sürdüren jandarma ve AFAD ekipleri, Fatma Uluğ'u, köyden yaklaşık 1 kilometre uzaktaki bir tarlada yerde hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uluğ'un hayatını kaybettiğini belirledi. Uluğ'un cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çardak köyünde yalnız yaşayan 89 yaşındaki Fatma Uluğ'dan haber alamayan yakınları 22 Kasım'da durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. Jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışmaları başlatılmış, çalışmalar helikopter, drone, özel eğitimli iz takip köpeklerinin de desteğiyle sürdürülmüştü. Çalışmalarda helikopter de kullanılmıştı.

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