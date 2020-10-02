Uşak'ta "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika

Uşak'ta "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde düzenlenen "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında edebi ve görsel anlamda düzenlenen yarışmalar il bazında sonuçlandı.

İl genelinde dereceye giren öğrenciler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda ödül töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve Yeşilay Uşak Şube Başkanı Feyza Güler'in de katılımıyla gerçekleştirilen törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Güler, yarışmanın amacının ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek ve bu alışkanlıkların yıkıcı etkilerinin kavranmasını sağlamak olduğunu söyledi.