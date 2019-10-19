Uşak'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Osman Türkmen (29) ve Akın Dinç (35) arasında Kurtuluş Mahallesi Güney Sokak'ta kavga çıktı.

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Türkiye, ABD ile yapılan mutabakata uymasına rağmen teröristler taciz ateşine devam ediyor