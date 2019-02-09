Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Uşak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ankara- İzmir kara yolunda seyreden Sefer Arslan (51) idaresindeki 45 FZ 199 plakalı kamyona, Bilge Demirel'in (42) kullandığı 64 ND 900 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde sıkışan Demirel, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.

Demirel ile otomobildeki Gökhan Çoban (34) ve Deniz Özdemir (34), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilge Demirel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:47 Kaynak: AA

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