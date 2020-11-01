Uşakspor umutlandı - Son Dakika

Uşakspor umutlandı

01.11.2020 11:46
Uşakspor umutlandı, System.String[]

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde sonuncu Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek son 2 maçından 6 puan çıkaran Uşakspor zirve yolunda umutlandı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde sonuncu Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek son 2 maçından 6 puan çıkaran Uşakspor zirve yolunda umutlandı. Teknik direktör Hasan Şimşir, Şanlıurfaspor karşılaşmasının bir hayli zorlu geçtiğini söyledi. Şimşir, "Ligde kolay maç olmadığını bir kez daha gördük. Hiçbir maç oynanılmadan kazanılmaz. Biz işimizi yaptık ve kazanmamız gereken maçı kayıpsız geçti. Sıralamada 16 puanla 3'üncüyüz. Zirve takibimiz sürecek. Az hata yapmalıyız. Ciddiyet ve disiplinle çalışacağız" dedi. Ege temsilcisi gelecek haftayı bay olarak geçirecek.


Teknik Direktör, Şanlıurfaspor, Uşakspor, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uşakspor umutlandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İzmir'de ağır hasarlı 26 bina acil olarak yıkılacak, 21 bin kişilik 3 bin 880 çadır kurulacak Eski başbakan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor İzmir'i vuran deprem sonrası ortaya çıktı! Bayraklı'daki binaların yüzde 57'si çok riskli gruptaymış 9 yıl önce kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir'e gönderen Vanlı depremzede duygulandırdı Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü         
10:57
Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü! 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü! 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü         
10:47
Kanada'da bıçaklı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı Kanada'da bıçaklı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı         
10:18
Azerbaycan'ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı Azerbaycan'ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı         
08:44
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi         
18:43
Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti         
17:50
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu         
15:33
Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim         
15:04
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi         
09:34
Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu         
09:25
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 11:56:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşakspor umutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei