Uşakspor umutlandı

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde sonuncu Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek son 2 maçından 6 puan çıkaran Uşakspor zirve yolunda umutlandı. Teknik direktör Hasan Şimşir, Şanlıurfaspor karşılaşmasının bir hayli zorlu geçtiğini söyledi. Şimşir, "Ligde kolay maç olmadığını bir kez daha gördük. Hiçbir maç oynanılmadan kazanılmaz. Biz işimizi yaptık ve kazanmamız gereken maçı kayıpsız geçti. Sıralamada 16 puanla 3'üncüyüz. Zirve takibimiz sürecek. Az hata yapmalıyız. Ciddiyet ve disiplinle çalışacağız" dedi. Ege temsilcisi gelecek haftayı bay olarak geçirecek.