Kitap tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Üsküdar 5. Kitap Fuarı kapılarını açtı. Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , Temmuz ya da Ağustos aylarında açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ile ilgili detayları paylaştı. Kalın, kütüphaneyle ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde çocuklar yuvarlanarak kitap okuyacak" dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, fuarın ilk söyleşisinde 'Medeniyet Üzerine Notlar: Barbar Modern Medeni' isimli kitabında neden medeniyet kavramı üzerine durduğunu anlattı. Üsküdar Belediyesince gerçekleştirilen ve bugün kapılarını açan Üsküdar 5. Kitap Fuarı'na kitapseverler akın etti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ile çok sayıda eğitimci, yazar ve öğrenci katıldı.İlki 5 yıl önce düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Sadece İstanbul 'un değil, Türkiye 'nin en kapsamlı kitap fuarlarından birini Üsküdar'da düzenliyoruz. Kitap fuarları bazen şehirlerin fiziki gerekçeleri dolayısıyla şehrin kuytu bir yerinde açılır. Ama Üsküdar Kitap Fuarı çok farklı. İstanbul'un tam kalbinde, herkesin çok rahatlıkla ulaşabileceği bir lokasyonda. Bugüne kadarki 4 fuarda 400 bine yakın hemşehrimizi kitapla buluşturduk. Bu kitap fuarlarında en büyük amacımız, okurları ve kitapseverleri, kitaplarla ve yazarlarla kolayca buluşturabilmek. Fuarımız sadece İstanbul'dan değil, Anadolu'nun her yerinden bu fuarı büyük bir hasretle bekleyenlerin kucaklaşmasına sahne oluyor. Üsküdar Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği Millet Kıraathanelerinin en güzel örneklerinden birine sahibiz. Bugün bu fuar vesilesiyle paylaşmak isterim ki, eski nikah dairemizken Nevbahar Sahil adıyla hizmete aldığımız kütüphane 100 bin kitap ve 20 bin dijital kitap kapasitesine ulaştı ve tüm İstanbul için çok anlamlı bir yaşam alanı oldu. Havalar soğuk olsa da kitabın sıcaklığı, kitapla deniz ve kültür kokusunun buluştuğu bu ortamın içimizi ısıttığını görüyoruz" diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise şunları söyledi:"Azimle ve kararlılıkla bu geleneği inşa edip sürdüren belediye başkanımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Millet Kıraathaneleri başlığı altında başlattığı yeni bir seferberlik var. Ben bunun Türkiye'de kitabın hem nicelik, hem de nitelik bakımından gelişimine büyük katkı yapacağına inanıyorum. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde göreceksiniz, bugün ulaştığımız noktanın çok daha ilerisine gideceğiz. Millet Kıraathanelerinin yanı sıra şu anda bir Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi de inşa ediliyor. Cumhurbaşkanımız bunun hedefini 5 milyon matbu kitap olarak koydu. Sayısı her yıl artacak olan elektronik kitap ve yayınlarla çok yakında, Türkiye'de kütüphanecilik kültürünü dönüştürecek dev bir eser yapılıyor. Temmuz - Ağustos aylarında inşaatını bitirip Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah açılışını yapacak. Benim devlet görevi yaptığım süre içerisinde en çok heyecan duyduğum işlerden biri Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'dir. 24 saat açık, her yaşa hitap eden, yepyeni bir kütüphane konsepti geliştirildi burada. Çocuklarımız için ayrı bölümler var. Ana kütüphane içinde değil, kendi ayrı yerlerinde, yerlerde yuvarlanarak kitap okuyacaklar. Masaları, sandalyeleri, halıları farklı. Onlara göre renkli renkli mekanları var. Araştırmacılar için ayrı mekanlarımız, nadir eserler bölümümüz var. Çok ciddi bir koleksiyon da şekillenmeye başladı. Bugün itibarı ile, Temmuz ayında raflara koyacağımız kitap sayısı 1 buçuk milyonu geçti. Yepyeni bir kütüphanecilik anlayışı gelişecek. Genç arkadaşlarımız kütüphanecilik bölümlerini ihmal etmesinler. Ben tekrar Hilmi Türkmen başkanımıza teşekkür ediyorum."AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Çok güzel bir girişim. Belediye başkanımızı kutluyorum, beşincisini yapıyor. Biz inatla değil, azimle diyoruz. Çok güzel bir hizmet. Üsküdar Belediyesinin gönül belediyeciliği hizmetlerini geçmişten de başkadır. Ben Millet Bahçesi 'ni, Millet Kıraathanesi'ni ve Millet Kütüphanesi'ni dolaştım. Kendisini kutluyorum" ifadelerini kullandı.Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise "Türkiye son 16 yıldır özellikle kültür alanında bir sessiz devrim yaşıyor. Bunda yerel yönetimlerimizin çok büyük emeği var. Özellikle Üsküdar Belediyemiz ve Başkanımız Hilmi Türkmen'e çok teşekkür ediyorum. Şarkısında katiplerden bahsedilen, ketebesi bol olan Üsküdar'a bu hizmet çok yakışıyor. Dolayısıyla başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya hediye takdim etti. Daha sonra fuarın açılış kurdelesi Nabi Avcı'nın açılış duasıyla kesildi.Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuarın ilk kitap söyleşisinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vatandaşlar için 'Medeniyet Üzerine Notlar: Barbar Modern Medeni' isimli kitabını imzaladı. Kalın, kitabında neden özellikle medeniyet konusunu ele aldığını detaylarıyla anlattı. - İSTANBUL