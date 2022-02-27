Üsküdar'da beyaz önlük giyen güzellik uzmanlarından epilasyon eylemi - Son Dakika
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Üsküdar'da beyaz önlük giyen güzellik uzmanlarından epilasyon eylemi

27.02.2022 14:36

- Üsküdar'da beyaz önlük giyen güzellik uzmanlarından epilasyon eylemi Üsküdar'da 'Bir cımbız ile geçim olmaz' eylemi Danıştay tarafından verilen karar sonrası güzellik salonlarında fotoepilasyon cihazlarının kullanımının yasaklanmasına karşı çıkan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen...

- Üsküdar'da beyaz önlük giyen güzellik uzmanlarından epilasyon eylemi

Üsküdar'da 'Bir cımbız ile geçim olmaz' eylemi

İSTANBUL - Danıştay tarafından verilen karar sonrası güzellik salonlarında fotoepilasyon cihazlarının kullanımının yasaklanmasına karşı çıkan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen güzellik uzmanları beyaz önlük giyerek Üsküdar'da eylem yaptı. Eyleme katılan İstanbul Güzellik Uzmanları Esnaf Odası Başkanı Ayşe Aydın basın açıklaması yaptı.

Dermatolog ve estetik cerrahların açtığı dava sonrası güzellik salonlarında fotoepilasyon cihazlarının kullanımı yasaklanmıştı. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Üsküdar'da bir araya gelen güzellik uzmanları ve işletme sahipleri, cihazların kaldırılması sonrası iş yapamadıklarını, ortalama değeri 100 bin lira olan cihazların ise borçlarını ödemeye mecbur kaldıklarını belirterek eylem yaptı. Eyleme katılan sektör çalışanları, verilen karar sonrası çok sayıda personelin de işsiz kaldığını belirterek basın açıklaması yaptı.

"Meslektaşlarımızın elindeki epilasyon cihazları çöpe atılıyor"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Güzellik Uzmanları Esnaf Odası Başkanı Ayşe Aydın, "Meslek lisesi ve üniversite okuyarak, diploma sahibi olduk. Yıllar boyu süren eğitim ve çıraklık dönemi geçirdik. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diplomalarımızı aldık, öğrendik, öğrettik ve işimizi hakkıyla yaptık. Bugün ise, Türk Dermatoloji Derneği'nin açmış olduğu dava neticesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzalamış olduğu yönetmelik hiçe sayılarak, 2017'de yeniden kazanmış olduğumuz meslek haklarımız, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diplomalarımız, eğitim haklarımız, 5362 sayılı kanun ile korunan esnaf ve sanatkar haklarımız elimizden alındı. Şimdi, meslektaşlarımızın elindeki epilasyon cihazları çöpe atılıyor, yüklü miktarda maddi cezalar veriliyor, güzellik uzmanlarımızın salonları kapatılıyor ve tabelaları sökülüyor. Bu alınan karar, seansları devam eden müşterilerimizi mağdur etmiş ve yatırım yapan esnafımızı maddi çıkmaza sürüklemiştir" diye konuştu.

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Danıştay, Türkiye, Üsküdar, Esnaf, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Üsküdar'da beyaz önlük giyen güzellik uzmanlarından epilasyon eylemi - Son Dakika


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