Üsküdar'da haç çıkarma töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üsküdar'da haç çıkarma töreni - Son Dakika

Üsküdar'da haç çıkarma töreni

7 saat önce

HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor.

HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de Üsküdar oldu.

Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Despot Kasianos yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü. Burada Despot Kasianos'un denize attığı haçı çıkarmak için 2 kişi soğuk havada denize atladı. İlias Ouanis Tauandros denizden çıkardığı haçı öptü ve Despot Kasianos'a sundu. Haçı çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye de altın haç kolye hediye etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.

Üsküdar'da haç çıkarma töreni

İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakırköy'deki dehşetin avm kamerasına yansıyan yeni görüntüsü
Tem'de meydana gelen kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor

Son Dakika Haberleri
20:52 Bakan Akar, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti - Son Dakika
20:51 SİLİVRİ'DE FIRTINA VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika
20:51 TEM'DE MEYDANA GELEN KAZA (4) yol trafiğe açıldı - Son Dakika
20:50 BAŞAKŞEHİR'DE 2 KATLI BİNANIN ÇATISI BAŞKA BİNANIN ÇATISINA UÇTU - Son Dakika
20:50 Kosova'da 3 ayın ardından hükümet kurma süreci başladı - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 20:55:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üsküdar'da haç çıkarma töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]