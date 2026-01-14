Üsküdar\'da Trafik Kavgası

Üsküdar'da trafikte çıkan tartışmada, İETT şoförünün otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavga etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OTOBÜS CAMINDA DIŞARI ATLADI

İddiaya göre, akan trafikte ilerleyen İETT otobüsü ile bir otomobil arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sürtüşme yaşandı. Araçların durmasıyla birlikte taraflar birbirlerine sözlü tepki göstermeye başladı. Öfkesine hakim olamayan İETT şoförü, şoför mahallindeki camdan atlayarak otomobil sürücüsüne saldırdı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan arbedede taraflar birbirlerine yumruk ve hakaretlerle karşılık verdi. Kavga vatandaşların müdahalesiyle son buldu.