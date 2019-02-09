'Üsküdar Kitap Fuarı' Büyük Bir İlgiyle Açıldı

Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen açılışa Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, 66 yılda 66 kitap yazan ve aynı zamanda fuarın onur yazarı olan Beşir Ayvazoğlu ve kitapseverler katıldı.

'Türkler okumaz şehir efsanesi'

Fuarın onur konuğu olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açılışta yaptığı konuşmada 'Türkler okumaz diye bir şehir efsanesi var. Belki nitelik ve sayı olarak istediğimiz noktada değiliz ama bu doğru değil. Son 15-16 yılda her yaştan her kesimin kitaba erişimi kolaylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Millet Kıraathaneleri seferberliği de hem nicelik hem de nitelik yönünden dönüşüme çok ciddi katkılar yapacak'' dedi.

'4 yılda 400 bin kişiyi ağırladık'

Her yıl sürekli artan bir ilgiyle karşılaştıklarını ve özellikle gençlerin kitaba olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise 4 yılda 400 bin kişiyi ağırladıklarına dikkat çekti.

Fuarda 130 yayınevi ile 250'den fazla yazarı ağırlayacaklarını ifade eden Başkan Hilmi Türkmen 'Türkiye'de son yıllarda ciddi bir entelektüel üretim söz konusu. Türkiye'nin büyük ivmesiyle doğru orantılı bir gelişme bu. Millet Kıraathaneleri, kütüphaneler, müzeler, kültür merkezlerinin açılması hızlandı. Bağlarbaşı Nevmekan ve Nevmekan Sahil'deki Millet Kıraathanesi'de 100 bin kitap, 20 bin dijital kitaba sahibiz. Kitapta KDV düzenlemesi yapıldı. Kültür sanat kanalı TRT 2, 22 Şubat'ta yeniden açılıyor. Bütün bunlar milli bir siyasetin, devletimizin kültür-sanat alanında attığı güçlü kurumsal adımların sonucu. Fuarımız da bu büyük dönüşümün bir parçası. Türkiye bilgiye, kültüre eşit koşullarda ulaşan bir ülke olma yolunda ilerliyor'' dedi.

Kitap fuarlarının genellikle şehre uzak yerlerde olduğunu söyleyen Başkan Türkmen, konum itibariyle Üsküdar'ın kolay ulaşılabilirliğini anımsattı ve fuarla gençlerin kitaba, yazarlara erişimlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği ve stantların tıklım tıklım olduğu 5. Üsküdar Kitap Fuarı, 17 Şubat'a kadar devam edecek.