Üsküdar Üniversitesi'nde 9. mezuniyet töreni

Üsküdar Üniversitesi, 2021-2022 Akademik Yılı mezuniyet töreniyle 9'uncu dönem mezunlarını uğurladı.

Üsküdar Üniversitesi açıklamasına göre, diplomalarını alarak mezuniyet sevinci yaşayan mezunlar, heyecan ve gururu da tattı.

Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde heyecan ve coşku bir arada yaşandı. Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Furkan Tarhan ve TARHAN-İDER Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan'ın da katıldığı törende, Rektör Yardımcısı ve Mezuniyet Organizasyonu Koordinatörü Prof. Dr. Sevil Atasoy ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Koçak'ın da aralarında yer aldığı akademisyenler hazır bulundu.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi ailesinin salgından sonraki ilk mezuniyet töreninde bir araya geldiğini dile getirdi.

Tarhan, "Pandemi döneminde üniversite öğrencisi olanlara artık gazi demek istiyorum. Üniversiteyi zor şartlarda okudular. Kısmen üniversitede oldular, kısmen online dersler aldılar çevrim içi olarak takip ettiler. Pandemi sürecinde biz üniversite olarak hızlı bir reaksiyon aldık. Çevik davrandık, hızlı bir şekilde online olarak canlı dersleri yaptık. Hiç videodan dersler yapmadan, hocalarımız büyük fedakarlık gösterdiler.

Dersleri online olarak, canlı olarak dersleri, devam ettirdik ve bir şekilde eğitim kalitesini düşürmeden eğitimi yapmaya çalıştık. Çok şükür pandemiyle ilgili süreç de kontrol altında gidiyor. Hemen hemen artık bu konuda bu büyük toplantıyı yapabilecek seviyeye geldik. Bu nedenle aynı zamanda hepinize ve insanlığa geçmiş olsun da demek istiyorum." ifadelerini kullandı

30 bin civarında mezun verdiklerini ve 23 bin öğrencilerinin olduğunu belirten Prof. Dr. Tarhan, şunları kaydetti:

"6 fakülte var, 1 meslek yüksek okulu var, 5 enstitü var. 600'ü aşkın akademik kadromuz, 39 lisans bölümümüz, 59 ön lisans bölümümüz, 46 yüksek lisans bölümümüz, 14 doktora bölümümüz, 86 tane laboratuvarımız var resmi olarak tanımlanmış ve bizim uygulama ortağımız NPİSTANBUL Hastanesi var. Bu da Avrupa'da ikinci, Türkiye'de ilk olan nörobilim hastanesi, beyin hastanesi olarak hizmet veriyor.

Bu hastane şu anda uluslararası alanda da ciddi şekilde faaliyet gösteriyor. Şu anda hasta yataklarının neredeyse 3'te birine yakını uluslararası hastalarla yürüyen bir hastane olarak da öğrencilerimizin hizmetinde. Hem stajyerler hem de bu sene Tıp Fakültemizin 4. Sınıfında okuyan öğrencilerimiz burada staj yapacaklar. Daha sonra intern yapacaklar."

Tarhan, konuşmasının ardından Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünden mezun olan Gamze Önder ile bir süre sohbet ettikten sonra, tekerlekli sandalyede törene katılarak diplomasını alan Gamze Önder'in yanına giderek kendisini tebrik etti ve başarılar diledi.

-Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdimi yapıldı

Açıklamaya göre, törende dereceye giren öğrencilere de plaket ve hediye takdimi yapıldı. Lisans düzeyinde ilk üç dereceye giren mezunlar Huriye Sude Ceşen, Rabia Duman, Sıla Kulaç, Seba Alturkmanı, Mohammad Al-Hammadi'ye Prof. Dr. Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Furkan Tarhan ve Tarhan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan tarafından plaketleri verildi.

Ön lisansta dereceye giren Ebru Güneş, Ülkü Dilli ve Sinemiz Kaçar da Rektör Yardımcısı, Mezuniyet Organizasyonu Koordinatörü Prof. Dr. Sevil Atasoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Koçak ve Rektör Danışmanı, İstanbul 22,23,24. Dönem Milletvekili Halide İncekara'dan plaket ve hediyelerini aldı.

Üsküdar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Hasan Çiçek, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından mezun olan kızı Cansu Çiçek'e diplomasını verdi.

-Dr. Osman Coşkun kızının mezuniyet sevincine ortak oldu

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi Dr. Osman Coşkun da kızının diploma sevincine ortak oldu. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Neva Coşkun diplomasını babası Coşkun'dan aldı.

-Başarılı spor takımlarına plaket verildi

Törende branşlarında önemli başarılara imza atan Üsküdar Üniversitesi'nin spor takımlarına da plaket takdimleri yapıldı. Üniversitenin futbol, futsal, kadın ve erkek basketbol, kadın voleybol ve korfbol takımlarına Nevzat Tarhan, Rektör Vekili Zelka, Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Furkan Tarhan ve TARHAN-İDER Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Fırat Tarhan tarafından plaket takdimleri yapıldı.

Mezunların sahneye çağrılarak diplomalarını aldığı törende bazı mezunlar, bebekleri ve çocuklarıyla diplomalarını aldı.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, mezunlara mezuniyet andını okuttu. Mezunlar daha sonra kep attı. Heyecanlı ve coşkulu anların yaşandığı mezuniyet töreni DJ performansı ile sona erdi. Mezuniyet töreni ÜÜ TV ve Üsküdar Üniversitesi Youtube hesabından canlı olarak yayınlandı.