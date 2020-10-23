Üsküp'ün Türk, Arnavut ve Boşnak çocukları "Osmanlı" formasında buluştu - Son Dakika

Üsküp'ün Türk, Arnavut ve Boşnak çocukları "Osmanlı" formasında buluştu

23.10.2020 11:30

Osmanlı dönemine ait çok sayıda eseri içinde barındıran Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kurulan Ottoman (Osmanlı) Futbol Kulübü, şehirdeki Türk, Arnavut ve Boşnak ailelerin çocuklarını aynı formada buluşturdu.

Osmanlı dönemine ait çok sayıda eseri içinde barındıran Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kurulan Ottoman (Osmanlı) Futbol Kulübü, şehirdeki Türk, Arnavut ve Boşnak ailelerin çocuklarını aynı formada buluşturdu.

Tarihi camilerden Türk Çarşısı'na ve Vardar Nehri üzerindeki Taşköprü'ye kadar onlarca Osmanlı yapısına sahip olan ve o döneme ait birçok geleneğin hala yaşatıldığı Üsküp, "Osmanlı" adını 3 yıl önce kurulan amatör futbol kulübünde de yaşatıyor.

Üsküp'teki Türk, Arnavut ve Boşnak ailelerin çocuklarının forma giydiği kulüp, üç milletin de ortak değeri sayılan Osmanlı'nın adını taşıyor.

Kulübün kurucusu ve aynı zamanda antrenörü Recep Süleymani, AA'ya yaptığı açıklamada, kulüp kurma fikrinin antrenman yaptıkları halı sahanın sahibi ve birkaç ebeveynle yaptıkları istişareler sonucu ortaya çıktığını söyledi.

İlk zamanlarda çok küçük yaşlarda az sayıda çocukla antrenmanlara başladıklarını anlatan Süleymani, çocuk sayısının zamanla arttığını ifade etti.

Süleymani, kulüp çatısı altında sadece Arnavut değil, Türk ve Boşnak çocukların da bulunduğunu belirterek, "Ailelerle yaptığımız görüşmeler sonrasında herkese aynı olacak bir isim bulmayı başardık ve bu ismin 'Ottoman' olmasına karar verdik." dedi.

Yaşadıkları semtte çocukların sokaklarda çok fazla vakit geçirdiğini gözlemledikten sonra kendi ve halı saha sahibinin girişimiyle 3 yıl önce kulübü kurduklarını anlatan Süleymani, şu an kulüpte 3 farklı yaş grubunda 50'ye yakın çocuğun top koşturduğunu söyledi.

Üç oyuncuları Vardar'a transfer oldu

Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan lisanslarının da olduğunu aktaran Süleymani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle resmi müsabakalara ara verildiğini, bu nedenle dostluk maçları yaptıklarını söyledi.

Süleymani, çocuklarla yapılan çalışmaların meyvesini almaya başladıklarını belirterek, birkaç ay önce ülkenin köklü kulüplerinden Vardar ile hazırlık maçı oynadıklarını ve o maçtan sonra 3 oyuncularının Vardar tarafından transfer edildiğini ifade etti.

Biri 8, diğer 10 yaşındaki iki çocuğu kulüpte forma giyen Adnan Ademi, yapılan antrenmanlardan çok memnun olduklarını belirterek, kulüpte çok yetenekli çocuklar olduğunu ve her geçen gün yeteneklerini daha iyi gösterdiklerini söyledi.

Kulübün adının kendisine Osmanlı İmparatorluğunu hatırlattığını kaydeden Ademi, "Osmanlı İmparatorluğu gibi devasa bir imparatorluk, futbolcuların bu ismi layıkıyla temsil etmeleri için teşviktir." dedi.

Kiminin hayali Beşiktaş, kimininki Real Madrid

Ottoman'da forma giyen 12 yaşındaki Kadir Kurtiş, büyüdüğünde Beşiktaş'a transfer olmak istediğini belirterek, "Kulübün isminin Osmanlı olması bizi daha çok gururlandırıyor ve maçlarımızda daha iyi ve daha gururlu oluyoruz." diye konuştu.

11 yaşındaki Betim Sadiki ise 3 yıldır Ottoman'da antrenman yaptığını ve geçen yılki bir turnuvada "en iyi oyuncu" seçildiğini belirterek, "Büyüyünce Real Madrid'de, tıpkı Sergio Ramos gibi savunmada oynamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Üsküp'ün Türk, Arnavut ve Boşnak çocukları Osmanlı formasında buluştu
Üsküp'ün Türk, Arnavut ve Boşnak çocukları Osmanlı formasında buluştu
Üsküp'ün Türk, Arnavut ve Boşnak çocukları Osmanlı formasında buluştu
Üsküp'ün Türk, Arnavut ve Boşnak çocukları Osmanlı formasında buluştu

Arnavut, Osmanlı, Boşnak, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üsküp'ün Türk, Arnavut ve Boşnak çocukları 'Osmanlı' formasında buluştu - Son Dakika

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