Son Dakika Haberleri: Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti

6 saat önce

91 yaşındaki duayen tiyatrocu Yıldız Kenter akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alındığı hastanede hayatını kaybetti

Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti, System.String[]

Duayen tiyatrocu Yıldız Kenter yoğun bakıma alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Kenter, akciğer rahatsızlığı nedeniyle dün İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen usta oyuncu 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Yıldız Kenter, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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