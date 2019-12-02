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Usta tiyatrocu Yıldız Kenter hayatını kaybetti
6 saat önce
91 yaşındaki duayen tiyatrocu Yıldız Kenter akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alındığı hastanede hayatını kaybetti
Duayen tiyatrocu Yıldız Kenter yoğun bakıma alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kenter, akciğer rahatsızlığı nedeniyle dün İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen usta oyuncu 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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