Ustalık Telafi Programı İşbirliği Protokolü imzalandı - Son Dakika
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Ustalık Telafi Programı İşbirliği Protokolü imzalandı

29.04.2022 12:17
Ustalık Telafi Programı İşbirliği Protokolü imzalandı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sanayide çalışacak çırak sıkıntısı olduğunu ancak bu sorunun çözüleceğini bildirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sanayide çalışacak çırak sıkıntısı olduğunu ancak bu sorunun çözüleceğini bildirdi.

Vali Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 75 otel işletmecisi arasında imzalanan, Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programı İşbirliği Protokolünün Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (ATSO) imza törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada yaşamın merkezinde her zaman beşerin olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, bu yüzden işleri yaparken insanları memnun ve mutlu etme zorunluluğunun doğduğunu söyledi.

Yazıcı, özellikle hizmet sektöründe bu durumun daha da öne çıktığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Meslek Liselerine giden çocuklar büyük bir isteksizlik yaşıyor ve bu da sektöre yansıyor. Ben ara eleman ifadesini sevmiyorum. Bana göre ana eleman. Bir süre önce Akdeniz Sanayi Sitesi'ne gittim. En az 50-60 esnaf 'Benden sonra bu işe devam edecek çırak yok dükkanım kapanacak.' diyor. Bu sayıları asla abartmıyorum. Geldiğimiz durum bu ama buradan çıkacağız. Milli Eğitim Bakanımız, mesleki eğitim noktasında çok hassas. İnşallah biz, bakanlığımızın projesiyle bu duruma son vereceğiz. Ayrıca ilimizde uygulamaya başladığımız AHENK Projesi'yle eğitime dokunarak, tüm mülki idari amirleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve tüm okullar olarak eğitimde olumlu bir sinerji yaratmaya çalışıyoruz. Özellikle geride kaldığını düşündüğümüz meslek liselerinde bunu yapıyoruz. Biz AHENK projemizle iyi ve güvenilir insan yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Yazıcı, Ustalık Telafi Programı İşbirliği Protokolü ile güzel işler çıkartacaklarına inandığını dile getirerek, "İnşallah projemiz gelişerek, büyüyerek devam edecek insan kaynağımız bollaşacak. İyi insanlar yetiştirerek, kaliteli işler çıkartacağız." ifadesini kullandı.

Törene, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Muratpaşa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin katıldı.

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milli eğitim bakanlığı, Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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