Hollanda'nın Utrecht şehrinde meydana gelen patlama, bazı binalarda yangına yol açarken; olayda en az 4 kişi de yaralandı.
Hollanda yerel basınındaki haberlere göre, Utrecht'in merkezindeki patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Patlama, binalarda yangına yol açarken, yetkililer en az 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
Öte yandan patlama bölgesine acil sahra hastanesi kurulurken, vatandaşların bölgeden uzak durması istendi.
Son Dakika › Güncel › Utrecht'te Patlama: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?