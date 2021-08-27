UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR - Son Dakika

? Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasındaki iş birliğiyle çalışmaları devam eden, Nano ile Mikro Uydular için çok fonksiyonlu, yerli güneş panellerinin geliştirildiği projenin merkezi görüntülendi. Çalışmaları yerinde inceleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, 'Cumhurbaşkanımızın, 'Milli Uzay Programı' kapsamında dile getirdiği 'Göklere en çok yakışan bayrağımızı, hak ettiği yerlere taşıyacağız, ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak' vizyonuna biz de TİM olarak İTÜ iş birliğiyle katkı sunuyoruz? dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nin, iş birliği kapsamında hayata geçirilen 'Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi'ndeki çalışmaların yapıldığı İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı (USTTL), kapılarını gazetecilere açtı. Türkiye'nin "Milli Uzay Programı" hedeflerine katkı sağlayacak; uydular için çok fonksiyonlu, yerli güneş panelleri geliştiren projenin son durumu ve yol haritası, USTTL Koordinatörü Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan tarafından paylaşıldı. Programa, TİM Başkanı İsmail Gülle, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak'ın yanı sıra, projeye dahil olan çeşitli okullarda eğitim gören İnovaTİM'li öğrenciler de katıldı.

TİM Başkanı Gülle, Prof. Dr. Koyuncu, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği İTÜ USTTL Temiz Oda'sını da ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan, projeyle dünyada oldukça yaygınlaşan ve maliyeti çok düşük olan Nano ile Mikro Uydular için çok fonksiyonlu, yerli güneş panelleri geliştirildiğini aktardı. Laboratuvarda projeksiyonla yansıtılan 'Uzayda Türk Bayrağı' görseli de programa katılanların beğenisini topladı.

GÜLLE: AYAĞIMIZ DÜNYADA, GÖZÜMÜZ UZAYDA OLACAK

Sürdürülebilir büyüme ve ihracatın yolunun, katma değerli ihracat, Ar-Ge ve inovasyondan geçtiğine dikkat çeken TİM Başkanı Gülle, 'Üniversite-sanayi iş birliğinin, üniversitelerdeki bilimsel kaynakların, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesini sağlamak adına, önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, 'Milli Uzay Programı' kapsamında dile getirdiği 'Göklere en çok yakışan bayrağımızı, hak ettiği yerlere taşıyacağız, ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak' vizyonuna biz de TİM olarak İTÜ iş birliğiyle katkı sunuyoruz. Ülkemizin ihracatı, değer bazında güçlü bir şekilde artıyor. Bu yolun katma değerli ve yüksek teknolojili ihracattan geçtiğini biliyoruz? diye konuştu.

Yüksek teknoloji ürün ihracatı verilerini paylaşarak, rakamları büyütmeyi hedeflediklerini belirten Gülle, '2020 yılında, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşti. Öncelikle yüzde 5'i hedeflemeliyiz ki şu anda İHA'lar ve roketlerle havada sağladığımız yüksek teknoloji ürün ihracatını uzay teknolojisiyle de birleştirerek 10'lu rakamlara ulaşmalıyız. 1 kilogram ihraç değeri neredeyse milyon dolar seviyesinde olan bir teknolojiden bahsediyoruz. Bizim ortalama ihracatımızın 1,5 seviyesinde olduğunu söylersek olayın ne kadar önemli bir noktada olduğunun altını çizmiş oluruz. Yüksek teknolojili ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi, ithalatı düşüreceği ve ihracatı artıracağı için, ihracatın ithalatı karşılama oranında bir çarpan etkisi yaratarak dış ticaret açığının kapanmasında da belirleyici rol oynayacaktır. Proje nihayete erince, inşallah, düşük maliyet ve yenilikçi tekniklerle güneş panellerinin geliştirilmesi sağlanmış olacak. Proje kapsamında, 100'den fazla İnovaTİM'li öğrenci, iki yıl boyunca proje süreçlerine dahil olarak, know-how elde edecek' dedi.

TİMSAT KÜP UYDU PROJESİ

'TİMSat' isimli küp uydu projesiyle ilgili de bilgi veren Gülle, 'TİM'in yüksek katma değerli ihracat hedefine örnek teknolojilerle öncülük etmesinin yeni örneğini 'TİMSat' isimli küp uydu projemizi başlatacağız. Hazırlık süreçleri İnovaTİM ekibimiz ve İTÜ Uzay Tasarım ve Test Laboratuvarı koordinasyonunda başlayan TİMSat küp uydusunu Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023 yılında uzaya fırlatmayı hedeflemekteyiz. Laboratuvarımız bünyesinde, yurtdışında birçok ülkeye verilecek küp uydu geliştirme eğitimlerinin ve ikili iş birliklerinin de katkısıyla güneş panellerinin ihraç edilebilecek seviyeye geleceğine yürekten inanıyoruz? ifadelerini kullandı.

PROF. DR. KOYUNCU: YERLİ VE MİLLİ GÜNEŞ PANELİ GELİŞTİRİLECEK

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise TİM iş birliği ile geliştirilen proje hakkında, 'TİM ile birlikte yürüttüğümüz proje yaklaşık 3-4 ay önce başladı ve 1 yıl sürecek bir proje. Uzayda uyduların enerjisini güneş panellerinden elde edilebilmesinin, yerli ve milli güneş paneli geliştirilebilmesi İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi laboratuvarında gerçekleştiriliyor' diye konuştu.

PROJEDE SON DURUM

Prof. Dr. Aslan ise projenin son durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

'Finans kaynağımızı aldık. Türkiye İhracatçılar Meclisi, projenin tüm bütçesini yatırdı. İTÜ olarak belli altyapılara sahibiz. Burada, projeye yönelik birtakım malzemelerin ve ilaveten sistemlerin tedariğini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda laboratuvar yeteneklerimiz de gelişecek. Bu panellerin nasıl geliştirileceği konusunda farklı teknikler söz konusu. Örneğin geçen ay yeni bir yayın vardı, onu incelemiştik. Şimdi ise bu çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca TÜBİTAK gibi kurumlarla da sürekli görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz, iş birliği içerisindeyiz. Çalışmalarımız bu şekilde yoğun ve güzel ilerliyor.'

İNOVATİM'Lİ ÖĞRENCİLERİN HEYECANI

İnovaTİM'de 2 yıldır olan ve takım kaptanlığı görevini yürüten Murat Han, geçmişteki projelerde de büyük başarılar elde ettiklerinin altını çizerek, 'Bugünkü program, ön eğitim gibiydi. Bunun sonrasında öğrencilerle iş birliği içerisinde olacağız. Eğitimler devam edecek. Bizler de araştırma konusunda projenin içerisinde yer alacağız' ifadelerini kullandı.

1,5 yıldır İnovaTİM'de yer alan İTÜ ikinci sınıf öğrencisi Melis Kaplan, 'Bu süreçteki ikinci ön eğitimimiz. Bunun sonrasında daha çok tedarik aşaması, öğrencilerle birlikte laboratuvar çalışması olacak. Araştırmalarımız da devam edecek. 1 sene sonra da entegrasyon aşaması olacak. İnovaTİM'deki sürecimiz bu şekilde' diyerek projede yer almaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.