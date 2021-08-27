Üye Girişi
UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR - Son Dakika

UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR

27.08.2021 09:55

? Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasındaki iş birliğiyle çalışmaları devam eden, Nano ile Mikro Uydular için çok fonksiyonlu, yerli güneş panellerinin geliştirildiği projenin merkezi görüntülendi.

? Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasındaki iş birliğiyle çalışmaları devam eden, Nano ile Mikro Uydular için çok fonksiyonlu, yerli güneş panellerinin geliştirildiği projenin merkezi görüntülendi. Çalışmaları yerinde inceleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, 'Cumhurbaşkanımızın, 'Milli Uzay Programı' kapsamında dile getirdiği 'Göklere en çok yakışan bayrağımızı, hak ettiği yerlere taşıyacağız, ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak' vizyonuna biz de TİM olarak İTÜ iş birliğiyle katkı sunuyoruz? dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nin, iş birliği kapsamında hayata geçirilen 'Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi'ndeki çalışmaların yapıldığı İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı (USTTL), kapılarını gazetecilere açtı. Türkiye'nin "Milli Uzay Programı" hedeflerine katkı sağlayacak; uydular için çok fonksiyonlu, yerli güneş panelleri geliştiren projenin son durumu ve yol haritası, USTTL Koordinatörü Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan tarafından paylaşıldı. Programa, TİM Başkanı İsmail Gülle, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak'ın yanı sıra, projeye dahil olan çeşitli okullarda eğitim gören İnovaTİM'li öğrenciler de katıldı.

TİM Başkanı Gülle, Prof. Dr. Koyuncu, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği İTÜ USTTL Temiz Oda'sını da ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan, projeyle dünyada oldukça yaygınlaşan ve maliyeti çok düşük olan Nano ile Mikro Uydular için çok fonksiyonlu, yerli güneş panelleri geliştirildiğini aktardı. Laboratuvarda projeksiyonla yansıtılan 'Uzayda Türk Bayrağı' görseli de programa katılanların beğenisini topladı.

GÜLLE: AYAĞIMIZ DÜNYADA, GÖZÜMÜZ UZAYDA OLACAK

Sürdürülebilir büyüme ve ihracatın yolunun, katma değerli ihracat, Ar-Ge ve inovasyondan geçtiğine dikkat çeken TİM Başkanı Gülle, 'Üniversite-sanayi iş birliğinin, üniversitelerdeki bilimsel kaynakların, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesini sağlamak adına, önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, 'Milli Uzay Programı' kapsamında dile getirdiği 'Göklere en çok yakışan bayrağımızı, hak ettiği yerlere taşıyacağız, ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak' vizyonuna biz de TİM olarak İTÜ iş birliğiyle katkı sunuyoruz. Ülkemizin ihracatı, değer bazında güçlü bir şekilde artıyor. Bu yolun katma değerli ve yüksek teknolojili ihracattan geçtiğini biliyoruz? diye konuştu.

Yüksek teknoloji ürün ihracatı verilerini paylaşarak, rakamları büyütmeyi hedeflediklerini belirten Gülle, '2020 yılında, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşti. Öncelikle yüzde 5'i hedeflemeliyiz ki şu anda İHA'lar ve roketlerle havada sağladığımız yüksek teknoloji ürün ihracatını uzay teknolojisiyle de birleştirerek 10'lu rakamlara ulaşmalıyız. 1 kilogram ihraç değeri neredeyse milyon dolar seviyesinde olan bir teknolojiden bahsediyoruz. Bizim ortalama ihracatımızın 1,5 seviyesinde olduğunu söylersek olayın ne kadar önemli bir noktada olduğunun altını çizmiş oluruz. Yüksek teknolojili ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi, ithalatı düşüreceği ve ihracatı artıracağı için, ihracatın ithalatı karşılama oranında bir çarpan etkisi yaratarak dış ticaret açığının kapanmasında da belirleyici rol oynayacaktır. Proje nihayete erince, inşallah, düşük maliyet ve yenilikçi tekniklerle güneş panellerinin geliştirilmesi sağlanmış olacak. Proje kapsamında, 100'den fazla İnovaTİM'li öğrenci, iki yıl boyunca proje süreçlerine dahil olarak, know-how elde edecek' dedi.

TİMSAT KÜP UYDU PROJESİ

'TİMSat' isimli küp uydu projesiyle ilgili de bilgi veren Gülle, 'TİM'in yüksek katma değerli ihracat hedefine örnek teknolojilerle öncülük etmesinin yeni örneğini 'TİMSat' isimli küp uydu projemizi başlatacağız. Hazırlık süreçleri İnovaTİM ekibimiz ve İTÜ Uzay Tasarım ve Test Laboratuvarı koordinasyonunda başlayan TİMSat küp uydusunu Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023 yılında uzaya fırlatmayı hedeflemekteyiz. Laboratuvarımız bünyesinde, yurtdışında birçok ülkeye verilecek küp uydu geliştirme eğitimlerinin ve ikili iş birliklerinin de katkısıyla güneş panellerinin ihraç edilebilecek seviyeye geleceğine yürekten inanıyoruz? ifadelerini kullandı.

PROF. DR. KOYUNCU: YERLİ VE MİLLİ GÜNEŞ PANELİ GELİŞTİRİLECEK

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise TİM iş birliği ile geliştirilen proje hakkında, 'TİM ile birlikte yürüttüğümüz proje yaklaşık 3-4 ay önce başladı ve 1 yıl sürecek bir proje. Uzayda uyduların enerjisini güneş panellerinden elde edilebilmesinin, yerli ve milli güneş paneli geliştirilebilmesi İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi laboratuvarında gerçekleştiriliyor' diye konuştu.

PROJEDE SON DURUM

Prof. Dr. Aslan ise projenin son durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

'Finans kaynağımızı aldık. Türkiye İhracatçılar Meclisi, projenin tüm bütçesini yatırdı. İTÜ olarak belli altyapılara sahibiz. Burada, projeye yönelik birtakım malzemelerin ve ilaveten sistemlerin tedariğini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda laboratuvar yeteneklerimiz de gelişecek. Bu panellerin nasıl geliştirileceği konusunda farklı teknikler söz konusu. Örneğin geçen ay yeni bir yayın vardı, onu incelemiştik. Şimdi ise bu çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca TÜBİTAK gibi kurumlarla da sürekli görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz, iş birliği içerisindeyiz. Çalışmalarımız bu şekilde yoğun ve güzel ilerliyor.'

İNOVATİM'Lİ ÖĞRENCİLERİN HEYECANI

İnovaTİM'de 2 yıldır olan ve takım kaptanlığı görevini yürüten Murat Han, geçmişteki projelerde de büyük başarılar elde ettiklerinin altını çizerek, 'Bugünkü program, ön eğitim gibiydi. Bunun sonrasında öğrencilerle iş birliği içerisinde olacağız. Eğitimler devam edecek. Bizler de araştırma konusunda projenin içerisinde yer alacağız' ifadelerini kullandı.

1,5 yıldır İnovaTİM'de yer alan İTÜ ikinci sınıf öğrencisi Melis Kaplan, 'Bu süreçteki ikinci ön eğitimimiz. Bunun sonrasında daha çok tedarik aşaması, öğrencilerle birlikte laboratuvar çalışması olacak. Araştırmalarımız da devam edecek. 1 sene sonra da entegrasyon aşaması olacak. İnovaTİM'deki sürecimiz bu şekilde' diyerek projede yer almaktan dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR
UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR
UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR
UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR
UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR
UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR
UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR
UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR
UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR
UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR
UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR
UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR
UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR
UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, Uzay, küp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı 10:19 Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Şaşırtan ayrılık! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti ilişkilerini bitirdi 09:55 Şaşırtan ayrılık! Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti ilişkilerini bitirdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi 09:51 Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti 09:21 Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı 08:53 Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı Vergi yapılandırması ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı 00:40 Vergi yapılandırması ve ödeme süreleri 1 ay uzatıldı
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi 22:30 Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı 20:24 Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı

Son Dakika Haberleri
10:19 Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı
10:19 Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı
10:02 Son Dakika: Bugün güne yatay seyrinde başlayan dolar, 8,39 seviyesinde işlem görüyor
09:51 Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi
09:50 Kura bugün çekilecek! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
09:47 Almanya'da genel seçimler öncesi büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup "O da bize oy verirdi" yazdılar
09:20 Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti
09:16 Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı
08:55 Fenerbahçe, deplasmanda Helsinki'yi yendi, Finlandiya basını övgü yağdırdı
08:52 Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Son Dakika: Bugün güne yatay seyrinde başlayan dolar, 8,39 seviyesinde işlem görüyor Son Dakika: Bugün güne yatay seyrinde başlayan dolar, 8,39 seviyesinde işlem görüyor         
10:03
Kura bugün çekilecek! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor Kura bugün çekilecek! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor         
09:51
Almanya'da genel seçimler öncesi büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup Almanya'da genel seçimler öncesi büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup "O da bize oy verirdi" yazdılar         
09:48
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı         
07:47
Bakan Koca Bakan Koca "Son dakika" diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı         
23:32
Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu         
20:50
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum         
18:35
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı         
15:37
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak         
13:40
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı         
13:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 10:28:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UYDULARA YERLİ GÜNEŞ PANELLERİNİ BU MERKEZDE GELİŞTİRİYORLAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement