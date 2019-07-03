Son Dakika Haberleri: Uyuduğu odaya otomobil girdi
Son Dakika Güncel Haber

Uyuduğu odaya otomobil girdi

25 dakika önce

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil bir kişinin uyuduğu evin odasına girdi.

Uyuduğu odaya otomobil girdi, System.String[]
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil bir kişinin uyuduğu evin odasına girdi.
Murat Yılmaz idaresindeki 33 AAT 194 plakalı otomobil, merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 128. Sokak'ta sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıktı. Önce bahçe duvarını, ardından da bir odanın duvarını yıkan araç evin içine girdi.
Evinde uyurken bir anda otomobilin odasına girmesi sonucu büyük şaşkınlık yaşayan Irak uyruklu Omar Muhammet (22), olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amaçlı Toros Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada evde ve otomobilde büyük hasar oluşurken, polis ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Sürücü Murat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, dönüş yapmak isterken arkadan bir aracın gelmesi üzerine, fren yerine yanlışlıkla gaza bastığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:20 Kaynak: AA
Murat Yılmaz, Akdeniz, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'i alarma geçiren ölümlerle ilgili önemli gelişme! Teslim olan zanlı tehlikedeki insanların listesini verdi TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı 90'ların yıldız isimlerinden bikini şov! Genç kızlara taş çıkardılar Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 5 kişi daha hastaneye başvurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 17:45:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuduğu odaya otomobil girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]